Рейтинг@Mail.ru
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/biznes-2071118901.html
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика - РИА Новости, 30.01.2026
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика
Сотрудничеству РФ и США, в том числе в бизнесе, сейчас мешает политика, начинаются "малые контакты", но зеленый свет еще не дан, заявил в ответ на вопрос РИА... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:41:00+03:00
2026-01-30T03:41:00+03:00
в мире
россия
сша
америка
борис титов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e78a9d50744eda597481f6839e91162d.jpg
https://ria.ru/20260130/udobreniya-2071116743.html
https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html
россия
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155505/71/1555057151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29019bcfcfc9930b0a6313a1d18f3416.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, америка, борис титов
В мире, Россия, США, Америка, Борис Титов
Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика

Титов: есть малые контакты по сотрудничеству с США, но зеленый свет пока не дан

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Борис Титов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 30 янв - РИА Новости. Сотрудничеству РФ и США, в том числе в бизнесе, сейчас мешает политика, начинаются "малые контакты", но зеленый свет еще не дан, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Политика нам мешает сотрудничать... Сейчас начинаются какие-то малые контакты, но пока еще зеленый свет не дан. Вы знаете, что есть формальные санкции, а есть, так скажем, понимание, когда люди просто дуют на холодную воду, и санкции - расширительные, когда предпочитают просто не связываться с Россией, потому сегодня такая ситуация, и на всякий случай лучше ничего не иметь", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Погрузка мешков с удобрениями на заводе ООО Алмаз Удобрения - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США в ноябре нарастили импорт удобрений из России
03:29
Он также допустил, что в случае, если санкции перестанут трактовать так расширительно, на российский рынок могут зайти средние сильные предприятия из США.
"Поедут более крупные предприятия, ну, а потом, если будут сниматься санкции, например, в финансовых расчетах - это большой тормоз в отношениях с Америкой - но если они будут (сняты - ред.), то там уже пойдут и разговоры о конкретных контрактах, уже конкретном взаимодействии", - констатировал спецпредставитель президента.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию
17 марта 2025, 12:40
 
В миреРоссияСШААмерикаБорис Титов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала