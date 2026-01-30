Титов заявил, что сотрудничеству России и США мешает политика

ООН, 30 янв - РИА Новости. Сотрудничеству РФ и США, в том числе в бизнесе, сейчас мешает политика, начинаются "малые контакты", но зеленый свет еще не дан, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.