Рейтинг@Mail.ru
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:29 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/betis-2071108261.html
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Испанский футбольный клуб "Бетис" обыграл нидерландский "Фейенорд" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T01:29:00+03:00
2026-01-30T01:29:00+03:00
футбол
спорт
бетис
фейенорд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071108109_0:545:2047:1696_1920x0_80_0_0_15debc0394562a0e4ede2952ffe1c746.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071108109_0:353:2047:1888_1920x0_80_0_0_2c41602309da3f37d0bebe4f02a5c3f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, бетис, фейенорд
Футбол, Спорт, Бетис, Фейенорд
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы

"Бетис" обыграл "Фейенорд" и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Бетис"Матч футбольной Лиги Европы "Бетис" - "Фейенорд"
Матч футбольной Лиги Европы Бетис - Фейенорд - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Бетис"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Бетис" обыграл нидерландский "Фейенорд" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча в Севилье завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Антони (17-я минута) и Абде Эззалзули (32). В составе проигравших отличился Каспер Тенгстедт (77).
"Бетис" с 17 очками занял четвертое место в таблице и напрямую вышел в 1/8 финала турнира. "Фейенорд" (6 очков) стал 29-м и завершил участие в Лиге Европы.
Лига Европы УЕФА
29 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бетис
2 : 1
Фейенорд
17‎’‎ • Антони
(Эсекьель Авила)
32‎’‎ • Абде Эззалзули
(Антони)
77‎’‎ • Каспер Тенгстедт
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортБетисФейенорд
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала