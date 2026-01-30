https://ria.ru/20260130/betis-2071108261.html
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Испанский футбольный клуб "Бетис" обыграл нидерландский "Фейенорд" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Гол Антони помог "Бетису" напрямую выйти в 1/8 финала Лиги Европы
"Бетис" обыграл "Фейенорд" и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы