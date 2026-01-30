Совмин Белоруссии одобрил проекты СГ по железнодорожному сообщению

МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проекты Союзного государства по железнодорожному сообщению между Смоленском и Витебском и Смоленском и Оршей, общий объем финансирования в 2026-2028 годах составит более 940 миллионов российских рублей, сообщила в пятницу пресс-служба совмина.

"Правительством одобрены проекты Союзного государства: "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск – Витебск", "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск – Орша", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

Целью реализации проектов является организация и развитие регулярных трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства между региональными (административными) центрами сопредельных приграничных территорий субъектов России и областей Белоруссии по маршрутам Смоленск - Витебск и Смоленск – Орша, сообщила пресс-служба.