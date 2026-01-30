Рейтинг@Mail.ru
Совмин Белоруссии одобрил проекты СГ по железнодорожному сообщению - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
19:41 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/belorussija-2071333293.html
Совмин Белоруссии одобрил проекты СГ по железнодорожному сообщению
Совмин Белоруссии одобрил проекты СГ по железнодорожному сообщению - РИА Новости, 30.01.2026
Совмин Белоруссии одобрил проекты СГ по железнодорожному сообщению
Правительство Белоруссии одобрило проекты Союзного государства по железнодорожному сообщению между Смоленском и Витебском и Смоленском и Оршей, общий объем... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:41:00+03:00
2026-01-30T19:41:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
смоленск
белоруссия
россия
александр турчинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20260121/belorussija-2069391068.html
смоленск
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленск, белоруссия, россия, александр турчинов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Смоленск, Белоруссия, Россия, Александр Турчинов
Совмин Белоруссии одобрил проекты СГ по железнодорожному сообщению

Совмин Белоруссии одобрил проекты Союзного государства по ж/д сообщению

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 30 янв - РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проекты Союзного государства по железнодорожному сообщению между Смоленском и Витебском и Смоленском и Оршей, общий объем финансирования в 2026-2028 годах составит более 940 миллионов российских рублей, сообщила в пятницу пресс-служба совмина.
"Правительством одобрены проекты Союзного государства: "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск – Витебск", "Об организации и развитии трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства железнодорожным транспортом между сопредельными приграничными территориями субъектов Российской Федерации и областей Республики Беларусь по маршруту Смоленск – Орша", - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.
Целью реализации проектов является организация и развитие регулярных трансграничных пригородных пассажирских перевозок Союзного государства между региональными (административными) центрами сопредельных приграничных территорий субъектов России и областей Белоруссии по маршрутам Смоленск - Витебск и Смоленск – Орша, сообщила пресс-служба.
"Проекты носят имиджевый и социально ориентированный характер. Финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства. Общий объем финансирования в 2026-2028 годах составит около 940 734 тысяч российских рублей", - говорится в документе.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Белоруссия и Россия обсудили защиту машиностроительного рынка СГ
21 января, 18:25
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСмоленскБелоруссияРоссияАлександр Турчинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала