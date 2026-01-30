Рейтинг@Mail.ru
Жителя Магадана признали виновным в преднамеренном банкротстве - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/bankrot-2071126044.html
Жителя Магадана признали виновным в преднамеренном банкротстве
Жителя Магадана признали виновным в преднамеренном банкротстве - РИА Новости, 30.01.2026
Жителя Магадана признали виновным в преднамеренном банкротстве
Суд в Магадане признал жителя города виновным в преднамеренном банкротстве и фальсификации после того, как мужчина взял в кредит больше 47 миллионов рублей и... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T05:22:00+03:00
2026-01-30T05:22:00+03:00
происшествия
магадан
магаданская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20250619/vs-2023757680.html
https://ria.ru/20251028/bankrotstvo-2051071981.html
магадан
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, магаданская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Магадана признали виновным в преднамеренном банкротстве

Магаданец взял в кредит больше 47 миллионов рублей и объявил себя банкротом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 30 янв - РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя города виновным в преднамеренном банкротстве и фальсификации после того, как мужчина взял в кредит больше 47 миллионов рублей и объявил себя банкротом, сообщает прокуратура региона.
"В результате противоправных действий кредиторам причинен ущерб свыше 47,3 миллионов рублей, при этом в период ведения бизнеса через аффилированных лиц обвиняемый получил доход, превышающий сумму его долговых обязательств. В ходе следствия на денежные средства обвиняемого и его контрагентов наложен арест в размере причиненного преступлением ущерба", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты
19 июня 2025, 02:56
Поясняется, что мужчина был индивидуальным предпринимателем и обращался в банковские и микрофинансовые организации за получением кредитов на льготных условиях для развития бизнеса.
"В ряде случаев долговые обязательства обеспечены поручительством Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства в рамках нацпроекта. В нарушение принятых обязательств бизнесмен фиктивно продал принадлежащее ему имущество, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании банкротом", - поясняет надзорное ведомство.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры области и регионального управления ФСБ России.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок четыре года с удержанием 15% из заработка в доход государства. По гражданским искам представителей потерпевших с осужденного взысканы суммы причиненного ущерба", - сообщает прокуратура региона.
Приговор в законную силу не вступил.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Адвокат рассказал о последствиях банкротства для физических лиц
28 октября 2025, 02:54
 
ПроисшествияМагаданМагаданская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала