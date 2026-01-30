Жителя Магадана признали виновным в преднамеренном банкротстве

МАГАДАН, 30 янв - РИА Новости. Суд в Магадане признал жителя города виновным в преднамеренном банкротстве и фальсификации после того, как мужчина взял в кредит больше 47 миллионов рублей и объявил себя банкротом, сообщает прокуратура региона.

"В результате противоправных действий кредиторам причинен ущерб свыше 47,3 миллионов рублей, при этом в период ведения бизнеса через аффилированных лиц обвиняемый получил доход, превышающий сумму его долговых обязательств. В ходе следствия на денежные средства обвиняемого и его контрагентов наложен арест в размере причиненного преступлением ущерба", - говорится в сообщении.

Поясняется, что мужчина был индивидуальным предпринимателем и обращался в банковские и микрофинансовые организации за получением кредитов на льготных условиях для развития бизнеса.

"В ряде случаев долговые обязательства обеспечены поручительством Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства в рамках нацпроекта. В нарушение принятых обязательств бизнесмен фиктивно продал принадлежащее ему имущество, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании банкротом", - поясняет надзорное ведомство.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры области и регионального управления ФСБ

"С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок четыре года с удержанием 15% из заработка в доход государства. По гражданским искам представителей потерпевших с осужденного взысканы суммы причиненного ущерба", - сообщает прокуратура региона.