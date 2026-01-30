https://ria.ru/20260130/aeroflot-2071330306.html
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю
Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 марта увеличит количество рейсов по маршруту Москва - Нячанг до девяти полетов в неделю, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 марта увеличит количество рейсов по маршруту Москва - Нячанг до девяти полетов в неделю, сообщил авиаперевозчик.
"Аэрофлот, начиная с 7 марта, увеличивает частоту рейсов из Москвы в Нячанг с семи до девяти в неделю. Таким образом, по два вылета в день из Москвы будет по средам и субботам, а из Нячанга — по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Авиакомпания выполняет рейсы в Нячанг на самолете Airbus A350. Билеты будут продаваться в трех классах - эконом, комфорт и бизнес.
"Аэрофлот" летает в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Авиакомпания открыла сообщение с популярным вьетнамским курортом в марте 2025 года.