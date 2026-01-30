Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/aeroflot-2071330306.html
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю - РИА Новости, 30.01.2026
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю
Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 марта увеличит количество рейсов по маршруту Москва - Нячанг до девяти полетов в неделю, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:24:00+03:00
2026-01-30T19:24:00+03:00
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022336506_0:167:2440:1541_1920x0_80_0_0_6d325e5118d67a5632e8d8367b5297b7.jpg
https://ria.ru/20260125/tatyana-2070159078.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022336506_271:0:2440:1627_1920x0_80_0_0_c899f664d229631f463960ec567f135d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот
Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю

"Аэрофлот" с 7 марта увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 марта увеличит количество рейсов по маршруту Москва - Нячанг до девяти полетов в неделю, сообщил авиаперевозчик.
"Аэрофлот, начиная с 7 марта, увеличивает частоту рейсов из Москвы в Нячанг с семи до девяти в неделю. Таким образом, по два вылета в день из Москвы будет по средам и субботам, а из Нячанга — по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Авиакомпания выполняет рейсы в Нячанг на самолете Airbus A350. Билеты будут продаваться в трех классах - эконом, комфорт и бизнес.
"Аэрофлот" летает в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Авиакомпания открыла сообщение с популярным вьетнамским курортом в марте 2025 года.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В 2025 году Татьяны 867 тысяч раз летали рейсами "Аэрофлота" и "России"
25 января, 11:24
 
Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала