Ученые предупредили о риске повторных магнитных бурь в ближайшие сутки

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Слабая магнитная буря происходила на Земле накануне, есть вероятность, что она случится повторно, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"За прошедшие сутки: Геомагнитная обстановка — наблюдались краткосрочные возмущения и магнитная буря слабого уровня. Вспышечная активность — низкая. Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение суток сохраняются риски повторных магнитных бурь. Вспышечная активность — низкая с перспективами роста", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Отмечается, что геомагнитная обстановка сейчас умеренно возмущённая, скорость и температура солнечного ветра повышены из-за воздействия корональной дыры. Сама дыра при этом имеет "микроскопические" размеры и оказывает влияние на планету исключительно благодаря "удачному" расположению на Солнце, рассказали учёные.

Земля будет находиться в зоне влияния корональной дыры ещё около суток. Именно поэтому возможны повторные кратковременные геомагнитные возмущения и бури.