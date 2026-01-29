Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о риске повторных магнитных бурь в ближайшие сутки - РИА Новости, 29.01.2026
08:34 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/zemlja-2070903582.html
Ученые предупредили о риске повторных магнитных бурь в ближайшие сутки
Ученые предупредили о риске повторных магнитных бурь в ближайшие сутки - РИА Новости, 29.01.2026
Ученые предупредили о риске повторных магнитных бурь в ближайшие сутки
Слабая магнитная буря происходила на Земле накануне, есть вероятность, что она случится повторно, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T08:34:00+03:00
2026-01-29T08:34:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
земля
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые предупредили о риске повторных магнитных бурь в ближайшие сутки

ИКИ РАН: на Земле может повториться магнитная буря, происходившая накануне

© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Солнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Слабая магнитная буря происходила на Земле накануне, есть вероятность, что она случится повторно, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"За прошедшие сутки: Геомагнитная обстановка — наблюдались краткосрочные возмущения и магнитная буря слабого уровня. Вспышечная активность — низкая. Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — в течение суток сохраняются риски повторных магнитных бурь. Вспышечная активность — низкая с перспективами роста", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что геомагнитная обстановка сейчас умеренно возмущённая, скорость и температура солнечного ветра повышены из-за воздействия корональной дыры. Сама дыра при этом имеет "микроскопические" размеры и оказывает влияние на планету исключительно благодаря "удачному" расположению на Солнце, рассказали учёные.
Земля будет находиться в зоне влияния корональной дыры ещё около суток. Именно поэтому возможны повторные кратковременные геомагнитные возмущения и бури.
"Накануне примерно с 18 до 20 часов по московскому времени наблюдались довольно интенсивные полярные сияния (8 из 10 баллов), зарегистрированные в основном в северо-западном регионе страны", - добавили в Лаборатории.
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
