Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 29.01.2026
22:47 29.01.2026 (обновлено: 23:22 29.01.2026)
Захарова назвала "диким выводом" заявление генсека ООН по Крыму и Донбассу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу "диким выводом".
Ранее в ООН сочли, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом
28 января, 09:29
"К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В январе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
Лавров ранее сообщал, что после объявления США своих планов по Гренландии, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста
28 января, 14:57
 
