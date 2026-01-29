https://ria.ru/20260129/yug-2070971492.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 29.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 150 военных, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, за сутки в зоне ответственности "Южной"... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:31:00+03:00
2026-01-29T13:31:00+03:00
2026-01-29T13:36:00+03:00
в мире
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сша
константиновка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ee75f81845a71c89071786a52a4546b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235179_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9baa25c1687b499ee0ec89e4832afa32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, сша, константиновка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, США, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 150 военных за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки