В Японии разгорается скандал вокруг пожертвований премьеру Такаити - РИА Новости, 29.01.2026
05:30 29.01.2026
В Японии разгорается скандал вокруг пожертвований премьеру Такаити
В Японии разгорается скандал вокруг пожертвований премьеру Такаити - РИА Новости, 29.01.2026
В Японии разгорается скандал вокруг пожертвований премьеру Такаити
Скандал разгорается в Японии вокруг скрытых фактов денежных пожертвований премьер-министру Санаэ Такаити от организации, аффилированной с одиозной "Церковью...
в мире
япония
осака (город)
санаэ такаити
синдзо абэ
япония
осака (город)
Новости
В Японии разгорается скандал вокруг пожертвований премьеру Такаити

В Японии разгорается скандал из-за пожертвований Такаити от "Церкви объединения"

ТОКИО, 29 янв - РИА Новости. Скандал разгорается в Японии вокруг скрытых фактов денежных пожертвований премьер-министру Санаэ Такаити от организации, аффилированной с одиозной "Церковью объединения", связи политиков с которой стали известны после убийства экс-премьера Синдзо Абэ 8 июля 2022 года.
Через неделю после убийства Абэ, которое преступник мотивировал тем, что экс-премьер якобы был связан с "Церковью объединения", 14 августа 2022 года Санаэ Такаити заявила, что никогда не поддерживала эту религиозную организацию и не получала от нее средств. Проверки, которые провела Либерально-демократическая партия и которые действительно выявили связи многих политиков с "Церковью объединения", не обнаружили никаких данных, свидетельствующих против Такаити.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов
26 января, 09:37
Однако, как выяснил еженедельник "Сюкан Бунсюн", получивший доступ к тайной бухгалтерии от окружения нынешнего премьера, "Федерация мира префектуры Нара" от "Федерации всемирного мира", аффилированная с "Церковью объединения", приобретала билеты на платные мероприятия Такаити. В частности, в марте 2019 года на проходивший в гостинице "Шератон" в Осаке банкет в честь издания книги Такаити организация приобрела билеты за 40 тысяч иен (по курсу на то время - 360 долларов).
Кроме того, издание обнаружило в тайных списках имена дарителей, подложные записи о средствах от фирмы по недвижимости, когда 540 тысяч иен (по курсу на то время около 4,8 тысячи долларов) для приобретения билетов на платные мероприятия политика записывались как пожертвования.
Санаэ Такаити родом из Нары, там же находится ее избирательный округ.
Убийца Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами была адептом организации, а ее пожертвования в "Церковь объединения" разрушили семью, привели ее к банкротству и заставили детей вести нищенское существование.
Громкое убийство всколыхнуло волну расследований о связях политиков с одиозной религиозной организацией. Выяснилось, что несколько десятков политиков от правящей Либерально-демократической партии, в которой состоял и Абэ, так или иначе были связаны с "Церковью объединения". Одновременно с этим стали известны и другие факты и свидетельства детей из семей сектантов о жизни в нищете, склонении к браку по приказу организации и другие. Министерство образования и культуры, в ведении которого находятся религиозные организации, провело расследование деятельности "Церкви объединения", в марте 2025 года был издан указ о роспуске организации. Число пострадавших от ее деятельности составляет около 1500 человек. Сейчас суды рассматривают как минимум два коллективных иска от детей сектантов, несколько исков готовятся.
Окружной суд Нары 21 января этого года приговорил убийцу Абэ Тэцуя Ямагами к пожизненному заключению.
Санаэ Такаити
Премьер Японии пообещала уйти в отставку, если ее партия проиграет
26 января, 10:06
 
В миреЯпонияОсака (город)Санаэ ТакаитиСиндзо Абэ
 
 
