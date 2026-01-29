ВТБ запустил бесплатный сервис автоплатежа налога для самозанятых

МОСКВА, 29 янва - РИА Новости. ВТБ внедрил в личном кабинете самозанятого веб-версии приложения ВТБ Онлайн (0+) бесплатную функцию уплаты налога на профессиональный доход (НПД), сообщает банк.

Подключить функцию автоплатежа налога можно в разделе "Мои налоги" личного кабинета самозанятого. Налогоплательщику остается формировать чеки по каждому поступлению. В случае приема оплаты по QR-коду этого не требуется – сумма автоматически регистрируется в ФНС, а пользователю приходит СМС со ссылкой на чек.

При получении квитанции на уплату налога от ФНС средства автоматически списываются с указанного счета 14-го числа месяца, следующего за отчетным. Клиент в любой момент может изменить счет для списания, пропустить, отключить или снова подключить автоплатеж. На всех этапах пользователь получает оповещения.