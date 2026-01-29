Рейтинг@Mail.ru
ВТБ запустил бесплатный сервис автоплатежа налога для самозанятых - РИА Новости, 29.01.2026
14:06 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/vtb-2070980193.html
ВТБ запустил бесплатный сервис автоплатежа налога для самозанятых
ВТБ запустил бесплатный сервис автоплатежа налога для самозанятых - РИА Новости, 29.01.2026
ВТБ запустил бесплатный сервис автоплатежа налога для самозанятых
ВТБ внедрил в личном кабинете самозанятого веб-версии приложения ВТБ Онлайн (0+) бесплатную функцию уплаты налога на профессиональный доход (НПД), сообщает... РИА Новости, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янва - РИА Новости. ВТБ внедрил в личном кабинете самозанятого веб-версии приложения ВТБ Онлайн (0+) бесплатную функцию уплаты налога на профессиональный доход (НПД), сообщает банк.
Подключить функцию автоплатежа налога можно в разделе "Мои налоги" личного кабинета самозанятого. Налогоплательщику остается формировать чеки по каждому поступлению. В случае приема оплаты по QR-коду этого не требуется – сумма автоматически регистрируется в ФНС, а пользователю приходит СМС со ссылкой на чек.
При получении квитанции на уплату налога от ФНС средства автоматически списываются с указанного счета 14-го числа месяца, следующего за отчетным. Клиент в любой момент может изменить счет для списания, пропустить, отключить или снова подключить автоплатеж. На всех этапах пользователь получает оповещения.
"Благодаря новой функциональности личного кабинета самозанятого, клиенты могут не беспокоиться о сроках уплаты налога и полностью автоматизировать процесс. Этот сегмент предпринимательства динамично развивается – только в ВТБ в 2025 году самозанятые зарегистрировали суммарный доход более 15,8 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса – старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина.
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
28 января, 14:00
 
 
 
