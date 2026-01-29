Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские парламентарии учредили медаль за воспитание патриотов
Нижегородская область
 
17:48 29.01.2026 (обновлено: 17:56 29.01.2026)
Нижегородские парламентарии учредили медаль за воспитание патриотов
Нижегородские парламентарии учредили медаль за воспитание патриотов
Нижегородские парламентарии учредили медаль за воспитание патриотов

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Новую медаль имени Матрены Вольской за патриотическое воспитание молодежи будут вручать в Нижегородской области, заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг учредили новую региональную награду – медаль имени Матрёны Вольской. С этой инициативой выступил молодежный парламент.
Как отметили нижегородские парламентарии, Матрёна Вольская – учительница и партизанка, которая в 1942 году вывела из оккупированных врагом территорий более трёх тысяч детей, тем самым спасая их жизни. Её образ стал символом мужества, самоотверженности и верности отчизне – это именно те качества, которые важно прививать молодёжи. При этом важно не только помнить героев прошлого, но и находить, поддерживать современных героев – педагогов, наставников, общественников, которые день за днём, без громких слов, воспитывают в детях настоящих граждан.
Спикер нижегородского парламента подчеркнул, что почётная награда создана для того, чтобы отметить заслуги людей, вносящих большой вклад в воспитание детей и молодёжи. Медаль будет вручаться тем, кто посвящает себя формированию у подрастающего поколения патриотизма, любви к своей стране и уважения к её истории.
"Ребята из Молодежного парламента, продолжая преемственность лучших идей комсомола, предложили вручать медаль имени Матрены Вольской тем, кто вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и защиту прав детей. Речь идет о педагогах, наставниках, волонтерах – обо всех, кто своими ежедневными усилиями формирует нравственные ориентиры подрастающего поколения", - сказал Люлин.
Награждать медалью будут ежегодно. Ее правообладателями могут стать не более 60 человек в год. Представить кандидатов смогут губернатор, депутаты регионального парламента, органы местного самоуправления и общественные организации. Окончательное решение по каждому кандидату будет принимать законодательное собрание, согласовывая его с главой региона. Повторное награждение одной и той же персоны не предусмотрено.
Нижегородская область
 
 
