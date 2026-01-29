Нижегородские парламентарии учредили медаль за воспитание патриотов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Новую медаль имени Матрены Вольской за патриотическое воспитание молодежи будут вручать в Нижегородской области, заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг учредили новую региональную награду – медаль имени Матрёны Вольской. С этой инициативой выступил молодежный парламент.

Как отметили нижегородские парламентарии, Матрёна Вольская – учительница и партизанка, которая в 1942 году вывела из оккупированных врагом территорий более трёх тысяч детей, тем самым спасая их жизни. Её образ стал символом мужества, самоотверженности и верности отчизне – это именно те качества, которые важно прививать молодёжи. При этом важно не только помнить героев прошлого, но и находить, поддерживать современных героев – педагогов, наставников, общественников, которые день за днём, без громких слов, воспитывают в детях настоящих граждан.

Спикер нижегородского парламента подчеркнул, что почётная награда создана для того, чтобы отметить заслуги людей, вносящих большой вклад в воспитание детей и молодёжи. Медаль будет вручаться тем, кто посвящает себя формированию у подрастающего поколения патриотизма, любви к своей стране и уважения к её истории.

"Ребята из Молодежного парламента, продолжая преемственность лучших идей комсомола, предложили вручать медаль имени Матрены Вольской тем, кто вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и защиту прав детей. Речь идет о педагогах, наставниках, волонтерах – обо всех, кто своими ежедневными усилиями формирует нравственные ориентиры подрастающего поколения", - сказал Люлин.