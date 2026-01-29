Рейтинг@Mail.ru
Мерц может остаться в истории Германии как неудачник, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/vagenknekht-2071093654.html
Мерц может остаться в истории Германии как неудачник, заявила Вагенкнехт
Мерц может остаться в истории Германии как неудачник, заявила Вагенкнехт - РИА Новости, 29.01.2026
Мерц может остаться в истории Германии как неудачник, заявила Вагенкнехт
Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует войти в историю канцлеров страны как "полный неудачник", заявила в четверг лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт -... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:24:00+03:00
2026-01-29T22:24:00+03:00
в мире
гренландия
германия
вашингтон (штат)
фридрих мерц
сара вагенкнехт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070939982_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c4b2a2f9a444567b01581008808792ef.jpg
https://ria.ru/20260129/evropa-2070987408.html
https://ria.ru/20260129/merts-2070905353.html
гренландия
германия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070939982_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_471633a23c35d7cd579ac29e8b1f3434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, германия, вашингтон (штат), фридрих мерц, сара вагенкнехт, дональд трамп
В мире, Гренландия, Германия, Вашингтон (штат), Фридрих Мерц, Сара Вагенкнехт, Дональд Трамп
Мерц может остаться в истории Германии как неудачник, заявила Вагенкнехт

Вагенкнехт: Мерц может остаться в истории Германии как полный неудачник

© REUTERS / Annegret HilseКанцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует войти в историю канцлеров страны как "полный неудачник", заявила в четверг лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Канцлер без компаса, канцлер, летящий вслепую как во внешней, так и во внутренней политике… Нет ответов на экономический кризис и волну банкротств в нашей стране! Мерц рискует войти в историю немецких канцлеров как полный неудачник", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В АдГ призвали Мерца вступить в переговоры с Россией
Вчера, 14:25
Политик указала на то, что нынешний канцлер Германии вместо отстаивания независимости на фоне политики президента США Дональда Трампа продолжает придерживаться лояльной Вашингтону позиции.
При этом Мерц продолжает политику выделения значительных сумм на поддержку Украины на фоне заявлений, сделанных Владимиром Зеленским во время его выступления в Давосе, добавила Вагенкнехт.
Зеленский 22 января выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Группа из 13 военнослужащих бундесвера 15 января вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран. Через несколько дней, 18 января, военнослужащие получили приказ из Берлина покинуть Гренландию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мерц сделал неожиданное заявление о Путине
Вчера, 08:51
 
В миреГренландияГерманияВашингтон (штат)Фридрих МерцСара ВагенкнехтДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала