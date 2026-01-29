Мерц может остаться в истории Германии как неудачник, заявила Вагенкнехт

БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует войти в историю канцлеров страны как "полный неудачник", заявила в четверг лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Канцлер без компаса, канцлер, летящий вслепую как во внешней, так и во внутренней политике… Нет ответов на экономический кризис и волну банкротств в нашей стране! Мерц рискует войти в историю немецких канцлеров как полный неудачник", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Политик указала на то, что нынешний канцлер Германии вместо отстаивания независимости на фоне политики президента США Дональда Трампа продолжает придерживаться лояльной Вашингтону позиции.
При этом Мерц продолжает политику выделения значительных сумм на поддержку Украины на фоне заявлений, сделанных Владимиром Зеленским во время его выступления в Давосе, добавила Вагенкнехт.
Зеленский 22 января выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Группа из 13 военнослужащих бундесвера 15 января вылетела в Гренландию для участия в разведывательной миссии. Своих военных отправили на остров также ряд других европейских стран. Через несколько дней, 18 января, военнослужащие получили приказ из Берлина покинуть Гренландию.
