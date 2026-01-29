https://ria.ru/20260129/ukraina-2071074348.html
Киев вышел из соглашения с Минском о сотрудничестве в таможенных делах
Киев вышел из соглашения с Минском о сотрудничестве в таможенных делах - РИА Новости, 29.01.2026
Киев вышел из соглашения с Минском о сотрудничестве в таможенных делах
Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, свидетельствует постановление, опубликованное на сайте... РИА Новости, 29.01.2026
Киев вышел из соглашения с Минском о сотрудничестве в таможенных делах
Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в таможенных делах