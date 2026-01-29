Рейтинг@Mail.ru
Киев вышел из соглашения с Минском о сотрудничестве в таможенных делах - РИА Новости, 29.01.2026
19:38 29.01.2026
Киев вышел из соглашения с Минском о сотрудничестве в таможенных делах
Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, свидетельствует постановление, опубликованное на сайте... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, белоруссия, минск
В мире, Украина, Белоруссия, Минск
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, свидетельствует постановление, опубликованное на сайте украинского кабинета министров.
"Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, заключенном в городе Минске 22 сентября 2000 года", - говорится в тексте документа.
Согласно постановлению, министерству иностранных дел Украины поручено сообщить об этом правительству Белоруссии.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе предрекли Украине серьезные проблемы в ближайшие недели
