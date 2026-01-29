Учителя высоко оценили новые учебники истории, рассказал академик Чубарьян

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новые российские учебники истории для школ в целом получили высокую оценку со стороны учителей, ни о каком якобы рекордном количестве жалоб и замечаний от них речи не идет, заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Чубарьян.
Конференция Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященная совершенствованию преподавания истории в школе, прошла в минувший понедельник в Москве. На ней эксперты обсудили новые подходы к изучению истории, а также современные вызовы и их отражение в государственной линейке учебников по истории.
"В настоящее время мы завершаем редактирование учебников с 5 по 9 класс и, конечно, учитываем замечания и предложения, которые прислали учителя после опыта использования в учебном процессе. Прошедшая конференция и отклики показывают, что в целом учебники получили высокую оценку", - сказал Чубарьян, слова которого приведены в сообщении РВИО.
Ряд Telegram-каналов со ссылкой на выступление Чубарьяна на конференции сообщили о якобы рекордном количестве замечаний и жалоб от учителей на фактические ошибки в учебнике.
"На упомянутой конференции учителя в своих выступлениях ни о каких жалобах или общих недостатках речь не вели", - подчеркнул Чубарьян. Редакционная правка, предложенная учителями, - это обычная нормальная практика, добавил ученый. "Главная идея моего выступления состояла в том, что ранее всегда в отзывах учителей отмечались конкретные замечания и давались небольшие правки к тексту. Особенностью поступивших отзывов от учителей было то, что они касались не только редакторских уточнений, но и предложений, разумеется, субъективных, как лучше изложить тот или иной вопрос. При этом в большинстве поступивших отзывов учебники в целом высоко оценивались", - отметил Чубарьян.
По его словам, один из выступавших рассказал, что провел эксперимент с предложением оценить те или иные фрагменты из советского учебника истории, учебника из предыдущих линеек и современного учебника. "Большинство опрошенных, не зная из какого учебника взят тот или иной фрагмент, самую высокую оценку дали именно текстам из нового учебника", - добавил Чубарьян.
