29.01.2026
Учителя высоко оценили новые учебники истории, рассказал академик Чубарьян
18:54 29.01.2026 (обновлено: 18:57 29.01.2026)
Учителя высоко оценили новые учебники истории, рассказал академик Чубарьян
Новые российские учебники истории для школ в целом получили высокую оценку со стороны учителей, ни о каком якобы рекордном количестве жалоб и замечаний от них... РИА Новости, 29.01.2026
Александр Чубарьян, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук
Общество, Александр Чубарьян, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук
Учителя высоко оценили новые учебники истории, рассказал академик Чубарьян

Чубарьян: учителя высоко оценили новые учебники истории для школ

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Александр Чубарьян. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новые российские учебники истории для школ в целом получили высокую оценку со стороны учителей, ни о каком якобы рекордном количестве жалоб и замечаний от них речи не идет, заявил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Чубарьян.
Конференция Российского военно-исторического общества (РВИО), посвященная совершенствованию преподавания истории в школе, прошла в минувший понедельник в Москве. На ней эксперты обсудили новые подходы к изучению истории, а также современные вызовы и их отражение в государственной линейке учебников по истории.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Мединский отметил, что в учебнике истории рассказывается о роли церкви
Вчера, 17:52
"В настоящее время мы завершаем редактирование учебников с 5 по 9 класс и, конечно, учитываем замечания и предложения, которые прислали учителя после опыта использования в учебном процессе. Прошедшая конференция и отклики показывают, что в целом учебники получили высокую оценку", - сказал Чубарьян, слова которого приведены в сообщении РВИО.
Ряд Telegram-каналов со ссылкой на выступление Чубарьяна на конференции сообщили о якобы рекордном количестве замечаний и жалоб от учителей на фактические ошибки в учебнике.
"На упомянутой конференции учителя в своих выступлениях ни о каких жалобах или общих недостатках речь не вели", - подчеркнул Чубарьян. Редакционная правка, предложенная учителями, - это обычная нормальная практика, добавил ученый. "Главная идея моего выступления состояла в том, что ранее всегда в отзывах учителей отмечались конкретные замечания и давались небольшие правки к тексту. Особенностью поступивших отзывов от учителей было то, что они касались не только редакторских уточнений, но и предложений, разумеется, субъективных, как лучше изложить тот или иной вопрос. При этом в большинстве поступивших отзывов учебники в целом высоко оценивались", - отметил Чубарьян.
По его словам, один из выступавших рассказал, что провел эксперимент с предложением оценить те или иные фрагменты из советского учебника истории, учебника из предыдущих линеек и современного учебника. "Большинство опрошенных, не зная из какого учебника взят тот или иной фрагмент, самую высокую оценку дали именно текстам из нового учебника", - добавил Чубарьян.
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В России разработают учебник по истории для иностранцев
22 сентября 2025, 16:36
 
Александр Чубарьян, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук
 
 
