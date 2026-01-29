Появились подробности о российских туристах, пропавших в Египте

КАИР, 29 янв — РИА Новости. Пропавшие в Египте российские туристы 26 января вышли из отеля в Каире, но не возвращались в него, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Они вышли из отеля в понедельник, но не вернулись. Номера они не сдавали", — сказал он.

По информации собеседника агентства, россиян было трое: Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко.