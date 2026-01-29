https://ria.ru/20260129/turist-2070961546.html
Появились подробности о российских туристах, пропавших в Египте
29.01.2026
Появились подробности о российских туристах, пропавших в Египте - РИА Новости, 29.01.2026
Появились подробности о российских туристах, пропавших в Египте
Пропавшие в Египте российские туристы 26 января вышли из отеля в Каире, но не возвращались в него, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 29.01.2026
РИА Новости: пропавшие в Каире туристы из России покинули отель и не вернулись
КАИР, 29 янв — РИА Новости. Пропавшие в Египте российские туристы 26 января вышли из отеля в Каире, но не возвращались в него, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Они вышли из отеля в понедельник, но не вернулись. Номера они не сдавали", — сказал он.
По информации собеседника агентства, россиян было трое: Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко.
О том, что Владислав Ревенко и Никита Таланов пропали в Египте
и не выходят на связь третьи сутки, рассказал накануне РИА Новости отец Ревенко Павел. По его словам, оба прилетели из Екатеринбурга
в Шарм-эш-Шейх
21 января и должны были вернуться через шесть дней. В последний раз Ревенко-младший выходил на связь в Городе имени 6 октября в провинции Гиза
, к западу от Каира
. Его отец добавил, что 28 января от авиакомпании Red Sea Airlines пришел ответ, что туристы не явились на обратный рейс.