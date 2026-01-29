Рейтинг@Mail.ru
12:51 29.01.2026 (обновлено: 16:08 29.01.2026)
Появились подробности о российских туристах, пропавших в Египте
Появились подробности о российских туристах, пропавших в Египте
Пропавшие в Египте российские туристы 26 января вышли из отеля в Каире, но не возвращались в него, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 29.01.2026
египет, россия, каир (город), в мире
Египет, Россия, Каир (город), В мире
© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
КАИР, 29 янв — РИА Новости. Пропавшие в Египте российские туристы 26 января вышли из отеля в Каире, но не возвращались в него, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Они вышли из отеля в понедельник, но не вернулись. Номера они не сдавали", — сказал он.
По информации собеседника агентства, россиян было трое: Владислав Ревенко, Никита Таланов и Александр Костенко.
О том, что Владислав Ревенко и Никита Таланов пропали в Египте и не выходят на связь третьи сутки, рассказал накануне РИА Новости отец Ревенко Павел. По его словам, оба прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться через шесть дней. В последний раз Ревенко-младший выходил на связь в Городе имени 6 октября в провинции Гиза, к западу от Каира. Его отец добавил, что 28 января от авиакомпании Red Sea Airlines пришел ответ, что туристы не явились на обратный рейс.
Группа туристов передвигается на водных мотоциклах по реке Футалеуфу в Чили - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Чили усилят контроль после инцидента с россиянами на гидроциклах
