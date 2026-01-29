Трамп начал первое в этом году заседание с представителями администрации

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал первое в этом году заседание с представителями своей администрации в Белом доме.

Перед встречей президенту провели закрытый брифинг по вопросам разведки, а после ожидается, что он выступит с объявлением на неизвестную тему.

Помимо этого, на этой неделе в США может случиться очередная приостановка работы правительства, или шатдаун. Чтобы избежать частичного шатдауна, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов. При этом ранее телеканал CNN сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать этого.