Трамп начал первое в этом году заседание с представителями администрации - РИА Новости, 29.01.2026
19:49 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tramp-2071075845.html
Трамп начал первое в этом году заседание с представителями администрации
Трамп начал первое в этом году заседание с представителями администрации - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп начал первое в этом году заседание с представителями администрации
Президент США Дональд Трамп начал первое в этом году заседание с представителями своей администрации в Белом доме. РИА Новости, 29.01.2026
Трамп начал первое в этом году заседание с представителями администрации

Трамп начал первое в 2026 году заседание с представителями администрации

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал первое в этом году заседание с представителями своей администрации в Белом доме.
Перед встречей президенту провели закрытый брифинг по вопросам разведки, а после ожидается, что он выступит с объявлением на неизвестную тему.
Встреча кабинета проходит на фоне внутренней напряженности, связанной с протестами против действий иммиграционной полиции США в Миннесоте. Куратор по вопросу охраны границы США в Белом доме Том Хоман заявил ранее, что находится в штате по указанию Трампа и планирует оставаться там до тех пор, пока не удастся восстановить порядок.
Помимо этого, на этой неделе в США может случиться очередная приостановка работы правительства, или шатдаун. Чтобы избежать частичного шатдауна, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов. При этом ранее телеканал CNN сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать этого.
Более того, обсуждение нынешней внутри- и внешнеполитической ситуации администрацией США проходит на фоне переговоров об урегулировании конфликта на Украине. В среду, во время слушаний в сенате, госсекретарь Марко Рубио заявлял, что новый раунд переговоров будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам. При этом участие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не планируется.
Также многие СМИ сообщают, что Трамп все еще рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану. Ранее Рейтер сообщал, что Трамп рассматривает различные варианты действий против Ирана, включая точечную атаку на службы безопасности и руководство страны. Сам же американский лидер заявлял, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и отмечал, что следующая потенциальная атака против страны окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года.
Накануне Рубио также упоминал о ситуации с Венесуэлой. Так, во время тех же слушаний, Рубио отметил, что США не хотят присутствия своих военных в латиноамериканской стране и не планируют новую операцию там.
