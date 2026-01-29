США рассматривают точечный удар против руководства Ирана, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты действий против Ирана, включая точечную атаку на службы безопасности и руководство страны в качестве способа поддержки протестующих, сообщает Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты действий против Ирана, включая точечную атаку на службы безопасности и руководство страны в качестве способа поддержки протестующих, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

« "Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты действий против Ирана , которые включают точечные удары по силам безопасности и руководству страны, чтобы вдохновить протестующих, в то время как израильские и арабские чиновники говорят, что лишь воздушных атак не хватит для того, чтобы пошатнуть позиции (иранских - ред.) властей", - пишет агентство со ссылкой на несколько источников.

При этом два источника из США утверждают, что Трамп хочет создать условия для "смены режима" после подавления протестов в Иране.

« "По их словам, для этого он рассматривает варианты нанесения ударов по командирам и учреждениям, которые Вашингтон считает ответственными за насилие, чтобы дать протестующим уверенность в том, что они смогут захватить правительственные здания и службы безопасности", - говорится в материале.

Также один из источников и один американский чиновник добавили, что президент США пока не принял окончательного решения касательно развития ситуации с Ираном.

Более того, другой источник указал на то, что Трамп также рассматривает вариант более масштабного удара, который привел бы к долгосрочным последствиям, в том числе для иранских ракет, способных долететь до союзников Вашингтона в регионе.

Ранее лидер США заявил, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также выразил надежду, что Иран пойдет на сделку по ядерному оружию, время для которой истекает, и отметил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.