16:38 29.01.2026
США рассматривают точечный удар против руководства Ирана, пишут СМИ
США рассматривают точечный удар против руководства Ирана, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты действий против Ирана, включая точечную атаку на службы безопасности и руководство страны
США рассматривают точечный удар против руководства Ирана, пишут СМИ

Reuters: Трамп рассматривает точечные удары по Ирану для поддержки протестующих

Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты действий против Ирана, включая точечную атаку на службы безопасности и руководство страны в качестве способа поддержки протестующих, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.
"Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты действий против Ирана, которые включают точечные удары по силам безопасности и руководству страны, чтобы вдохновить протестующих, в то время как израильские и арабские чиновники говорят, что лишь воздушных атак не хватит для того, чтобы пошатнуть позиции (иранских - ред.) властей", - пишет агентство со ссылкой на несколько источников.
При этом два источника из США утверждают, что Трамп хочет создать условия для "смены режима" после подавления протестов в Иране.
"По их словам, для этого он рассматривает варианты нанесения ударов по командирам и учреждениям, которые Вашингтон считает ответственными за насилие, чтобы дать протестующим уверенность в том, что они смогут захватить правительственные здания и службы безопасности", - говорится в материале.
Также один из источников и один американский чиновник добавили, что президент США пока не принял окончательного решения касательно развития ситуации с Ираном.
Более того, другой источник указал на то, что Трамп также рассматривает вариант более масштабного удара, который привел бы к долгосрочным последствиям, в том числе для иранских ракет, способных долететь до союзников Вашингтона в регионе.
Ранее лидер США заявил, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также выразил надежду, что Иран пойдет на сделку по ядерному оружию, время для которой истекает, и отметил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.
