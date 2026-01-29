https://ria.ru/20260129/tramp-2070917555.html
Трамп осознает сложность операции против Ирана, передает CNN
Трамп осознает сложность операции против Ирана, передает CNN - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп осознает сложность операции против Ирана, передает CNN
Президент США Дональд Трамп осознает, что военную операцию против Ирана будет осуществить гораздо сложнее, чем это было с Венесуэлой, сообщает телеканал CNN
Трамп осознает сложность операции против Ирана, передает CNN
CNN: Трамп понимает, что операция против Ирана будет сложнее, чем в Венесуэле
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп осознает, что военную операцию против Ирана будет осуществить гораздо сложнее, чем это было с Венесуэлой, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Два американских чиновника заявили, что Трамп
осознает, что военный удар по Ирану
будет гораздо сложнее, чем точная тайная операция в Венесуэле", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает CNN, ситуация с Ираном усложняется для США
из-за имеющихся у Тегерана
военных возможностей. Также отмечается, что иранская столица, в отличии от Каракаса
, находится гораздо дальше от побережья, что создает иные проблемы для потенциальной военной операции там.
Помимо этого, как отмечают источники телеканала, иранские чиновники не проводили переговоров с американцами. Тогда как венесуэльские чиновники якобы общались с администрацией Трампа до операции в Каракасе, отмечает CNN.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране в свою очередь заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету Ирана.