Трамп осознает сложность операции против Ирана, передает CNN

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осознает, что военную операцию против Ирана будет осуществить гораздо сложнее, чем это было с Венесуэлой, сообщает телеканал Президент США Дональд Трамп осознает, что военную операцию против Ирана будет осуществить гораздо сложнее, чем это было с Венесуэлой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Два американских чиновника заявили, что Трамп осознает, что военный удар по Ирану будет гораздо сложнее, чем точная тайная операция в Венесуэле", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает CNN, ситуация с Ираном усложняется для США из-за имеющихся у Тегерана военных возможностей. Также отмечается, что иранская столица, в отличии от Каракаса , находится гораздо дальше от побережья, что создает иные проблемы для потенциальной военной операции там.

Помимо этого, как отмечают источники телеканала, иранские чиновники не проводили переговоров с американцами. Тогда как венесуэльские чиновники якобы общались с администрацией Трампа до операции в Каракасе, отмечает CNN.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также заявил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.