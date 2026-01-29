Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
09:33 29.01.2026
Две российские женские пары вышли в полуфинал юниорского Australian Open
Две российские женские пары вышли в полуфинал юниорского Australian Open
Две российские женские пары вышли в полуфинал юниорского Australian Open

Теннис. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские теннисистки Мария Макарова и Рада Золотарева, а также Алиса Терентьева и Александра Малова вышли в полуфинал парного турнира Открытого чемпионата Австралии среди юниоров.
Макарова и Золотарева в четвертьфинале за 1 час 8 минут обыграли посеянных под третьим номером сербку Анастасию Цветкович и американку Тею Фродин со счетом 6:4, 7:5. В полуфинале их соперницами станут первые сеяные чешки Алена и Яна Ковачковы.
Терентьева и Малова со счетом 2:6, 6:3, 10:5 обыграли Алиссу Джеймс из Ямайки и Маю Павельскую из Польши. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. За выход в финал Терентьева и Малова также поборются с представительницами Чехии - Терезой Хермановой и Денисой Жолдаковой.
