Танцы Трампа иногда неуместны, считает его супруга
Танцы президента США Дональда Трампа иногда бывают неуместны, заявила его супруга, первая леди страны Меланья. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:25:00+03:00
2026-01-29T02:25:00+03:00
2026-01-29T02:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
2026
Новости
ru-RU
НЬЮ-ЙОРК, 29 янв - РИА Новости. Танцы президента США Дональда Трампа иногда бывают неуместны, заявила его супруга, первая леди страны Меланья.
Сам Трамп
ранее утверждал, что первая леди ненавидит, когда он танцует. По его словам, она заявила ему, что это "не по-президентски".
"В определенные моменты мне это нравится. В некоторые дни это было неуместно, и я ему так и сказала", - поделилась Меланья Трамп в эфире Fox News
.
При этом она подчеркнула, что танцы ее супруга дарят людям "счастье и веселье". Первая леди также призналась, что и сама танцевала под один из любимых треков президента, YMCА, на его инаугурации, а ее версия отличается от танца супруга.
Трамп часто заканчивает выступления танцами, у него есть фирменные движения и любимые композиции.