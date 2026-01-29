https://ria.ru/20260129/svidetel-2071040421.html
Свидетеля по делу о хищениях на курских фортификациях объявили в розыск
Свидетеля по делу о хищениях на курских фортификациях объявили в розыск - РИА Новости, 29.01.2026
Свидетеля по делу о хищениях на курских фортификациях объявили в розыск
Владислав Мартьянов, являющийся свидетелем по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области и ответчиком по соответствующему иску... РИА Новости, 29.01.2026
КУРСК, 29 янв - РИА Новости. Владислав Мартьянов, являющийся свидетелем по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области и ответчиком по соответствующему иску Генпрокуратуры, объявлен в розыск, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
Ранее в ходе заседаний по делу Мартьянова неоднократно вызывали для допроса по видеосвязи из суда в городе Иваново.
"Привод в отношении Мартьянова не исполнен... Согласно поступившим сведениям... Мартьянов Владислав Владимирович объявлен в розыск... Судом организовывалась не единожды связь... Свидетель не явился", - рассказала судья в зале заседания.
Ранее постановлением Октябрьского районного суда Иваново обвиняемому в превышении должностных полномочий и получении взятки экс-начальнику департамента ЖКХ Ивановской области Владиславу Мартьянову был назначен домашний арест.
Генеральная прокуратура через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следовало из иска Генпрокуратуры
, Снежана Мартьянова, будучи заместителем Лукина
, привлекла к хищениям своего брата Владислава.
В итоге суд взыскал с ответчиков свыше 4,1 миллиарда рублей.