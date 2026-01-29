Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области продлил срок содержания в СИЗО до 4 апреля организатору "пыточного" рехаба Максиму Антонову, обвиняемому в похищении человека и незаконном лишении свободы, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее суд арестовал Антонова, троих сотрудников рехаба и его фиктивного гендиректора Михаила Литвака. Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц). Помимо этого, Антонов обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в рехаб потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали. Срок ареста Антонова истекал 3 февраля.

"Суд продлил Антонову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца, до 4 апреля", - сказали в пресс-службе суда.

В пресс-службе добавили, что суд также продлил срок содержания под стражей на тот же срок Литваку и еще двум сотрудникам центра - Петушкову и Колесову. Литвака следствие обвиняет, как и Антонова, не только в незаконном лишении свободы потерпевших, но и в похищении человека.