Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье - РИА Новости, 29.01.2026
19:34 29.01.2026 (обновлено: 20:40 29.01.2026)
Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье
Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье
Видновский городской суд Московской области продлил срок содержания в СИЗО до 4 апреля организатору "пыточного" рехаба Максиму Антонову, обвиняемому в похищении РИА Новости, 29.01.2026
Суд продлил арест организатору рехаба в Подмосковье

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Видновский городской суд Московской области продлил срок содержания в СИЗО до 4 апреля организатору "пыточного" рехаба Максиму Антонову, обвиняемому в похищении человека и незаконном лишении свободы, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд арестовал Антонова, троих сотрудников рехаба и его фиктивного гендиректора Михаила Литвака. Всем им предъявлено обвинение по статье 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении более двух лиц). Помимо этого, Антонов обвиняется в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
Кадр видео проверки деятельности реабилитационного центра в Ленинском городском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Троим сотрудникам рехаба для подростков под Екатеринбургом продлили арест
22 января, 14:06
По версии следствия, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в рехаб потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья, а также использовались предметы в качестве оружия. Также по указанию Антонова сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали. Срок ареста Антонова истекал 3 февраля.
"Суд продлил Антонову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца, до 4 апреля", - сказали в пресс-службе суда.
В пресс-службе добавили, что суд также продлил срок содержания под стражей на тот же срок Литваку и еще двум сотрудникам центра - Петушкову и Колесову. Литвака следствие обвиняет, как и Антонова, не только в незаконном лишении свободы потерпевших, но и в похищении человека.
Ранее в суде сообщили РИА Новости, что в четверг также до 4 апреля продлили арест одному из сотрудников рехаба Вихареву.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Госдуме обсудят меры по защите от "черных рехабов"
20 января, 20:07
 
