12:37 29.01.2026
Политолог предположил, почему США не будет на встрече по Украине

Блохин: США могли решить, что сделали все возможное для переговоров по Украине

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне
Вид на территорию Белого дома после снегопада в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. США не примут участия в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби, так как могли решить, что сделали все возможное для разрешения кризиса, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам. Он также отметил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров.
"Пока решение США можно интерпретировать по-разному, так как фактуры мало. Возможно, они выходят из переговорного процесса, чтобы не мешать. Чтобы были доверительные переговоры между Россией и Украиной для обсуждения вопросов без третьих сторон, условно говоря, глаза в глаза. Либо наоборот. Есть вариант такой, что их дело уже сделано. Штаты решили, что предприняли все возможное, и теперь непосредственно стороны конфликта должны сойтись за столом переговоров. И при таком исходе есть для РФ риски, поскольку пока Киев показывает, что не хочет мира", - высказал свое мнение Блохин.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией
Вчера, 12:16
 
