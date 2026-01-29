Европе придется привыкнуть к гегемонии США, считает сербский политолог

БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Европе придется привыкнуть к гегемонии США для сохранения НАТО, США будут руководствоваться исключительно своим расчетом, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.
"Европа просто должна привыкнуть к американской гегемонии. Как они будут реагировать, это вопрос для них самих, но при этом очень многое изменится, включая вопрос сохранения НАТО. Гегемон будет руководствоваться исключительно своим расчетом", - сказал Пророкович.
"Со стратегической точки зрения Трамп делает поворот в американской геополитике. Он рассматривает США не как империю, но как гегемона. Империя продвигает свою культуру, ценности, идеологию, для гегемона же имеет значение только выгода. Империализм стоит денег, и Трамп отходит от политики, которая проводилась 25 лет. США будут стремиться только удовлетворить собственные интересы и не станут обращать внимание на запросы Европы и партнеров в Азии", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что заявленный нынешней администрацией США слоган "Америка прежде всего" означает следование ее конкретным прагматичным интересам, "не идеологии, культуре, политической корректности, правам меньшинств и так далее".
В своем выступлении на ВЭФ в Давосе в январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен повторила дважды, что происходит "политический развод США и ЕС".
