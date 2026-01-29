Европе придется привыкнуть к гегемонии США, считает сербский политолог

БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Европе придется привыкнуть к гегемонии США для сохранения НАТО, США будут руководствоваться исключительно своим расчетом, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.