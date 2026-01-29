Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, считает Фидан - РИА Новости, 29.01.2026
20:05 29.01.2026 (обновлено: 20:13 29.01.2026)
Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, считает Фидан
Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, считает Фидан - РИА Новости, 29.01.2026
Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, считает Фидан
Стороны конфликта на Украине в настоящее время ближе к возможному мирному соглашению, чем на предыдущих этапах переговоров, считает глава МИД Турции Хакан... РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, россия, турция, хакан фидан, сша
В мире, Украина, Россия, Турция, Хакан Фидан, США
Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, считает Фидан

Фидан: стороны украинского конфликта сейчас стали ближе к мирному соглашению

Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 29 января — РИА Новости. Стороны конфликта на Украине в настоящее время ближе к возможному мирному соглашению, чем на предыдущих этапах переговоров, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Я думаю, что мы близки как никогда к возможному мирному соглашению по сравнению с предыдущими переговорами — с точки зрения участия всех сторон, крупных европейских стран, Соединённых Штатов и, в определённой степени, России. Сейчас стороны, по сути, работают над одним или двумя нерешёнными вопросами", — сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гарантии безопасности Украине не согласовывали с Россией, заявил Ушаков
Вчера, 18:11
Вчера, 18:11
Глава турецкого МИД отметил, что находится в постоянном контакте с вовлечёнными сторонами, подчеркнув значительную роль Турции в различных аспектах переговорного процесса. По его словам, Анкара содействовала диалогу, обмену пленными и решению гуманитарных вопросов.
"В течение последних четырёх лет, пока продолжался конфликт, существовала необходимость в дискуссиях и переговорах между сторонами. Турция видела эту необходимость и в рамках своей внешнеполитической цели добиться прекращения огня на Украине с готовностью содействовала этим процессам. Сейчас же, после прихода к власти господина (президента США Дональда - ред.) Трампа, его усилия по достижению перемирия, как мне кажется, начинают приносить результаты", — добавил Фидан.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах по украинскому регулированию
Вчера, 20:11
Вчера, 20:11
 
