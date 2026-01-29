Россия и Украина стали ближе к мирному соглашению, считает Фидан

АНКАРА, 29 января — РИА Новости. Стороны конфликта на Украине в настоящее время ближе к возможному мирному соглашению, чем на предыдущих этапах переговоров, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Я думаю, что мы близки как никогда к возможному мирному соглашению по сравнению с предыдущими переговорами — с точки зрения участия всех сторон, крупных европейских стран, Соединённых Штатов и, в определённой степени, России. Сейчас стороны, по сути, работают над одним или двумя нерешёнными вопросами", — сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.
"В течение последних четырёх лет, пока продолжался конфликт, существовала необходимость в дискуссиях и переговорах между сторонами. Турция видела эту необходимость и в рамках своей внешнеполитической цели добиться прекращения огня на Украине с готовностью содействовала этим процессам. Сейчас же, после прихода к власти господина (президента США Дональда - ред.) Трампа, его усилия по достижению перемирия, как мне кажется, начинают приносить результаты", — добавил Фидан.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.