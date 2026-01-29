Китайский клуб Слуцкого лишили 10 очков после скандала с "договорняками"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Футбольные клубы "Шанхай Шэньхуа", которым руководит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, и "Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер" лишатся 10 очков в турнирной таблице следующего сезона китайской Суперлиги по итогам антикоррупционной кампании, сообщает агентство "Синьхуа".
Решение было объявлено на совместной пресс-конференции главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, министерства общественной безопасности Китая и Китайской футбольной ассоциации (CFA).
В общей сложности санкциям в виде снятия очков были подвергнуты 13 клубов, включая девять команд Суперлиги и четыре команды Первой лиги. Все из них заплатят штрафы на суммы от 200 тысяч юаней (более 28,7 тысячи долларов США) до 1 млн юаней (более 143,7 тысячи долларов США).
Пожизненный запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом, получили 73 человека, включая бывшего президента CFA Чэнь Сюйюаня, который в 2024 году был приговорен к пожизненному заключению за взяточничество, бывшего главного тренера сборной Китая Ли Те, а также бывшего полузащитника национальной команды Цинь Шэна, отыгравшего за нее 10 матчей.
