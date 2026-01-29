Рейтинг@Mail.ru
Китайский клуб Слуцкого лишили 10 очков после скандала с "договорняками" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Футбол
 
11:06 29.01.2026 (обновлено: 11:45 29.01.2026)
Китайский клуб Слуцкого лишили 10 очков после скандала с "договорняками"
Китайский клуб Слуцкого лишили 10 очков после скандала с "договорняками" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Китайский клуб Слуцкого лишили 10 очков после скандала с "договорняками"
Футбольные клубы "Шанхай Шэньхуа", которым руководит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, и "Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер" лишатся 10 очков в... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
китай
сша
россия
спорт, китай, сша, россия, cfa, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Спорт, Китай, США, Россия, CFA, Леонид Слуцкий (Тренер)
Китайский клуб Слуцкого лишили 10 очков после скандала с "договорняками"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Футбольные клубы "Шанхай Шэньхуа", которым руководит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, и "Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер" лишатся 10 очков в турнирной таблице следующего сезона китайской Суперлиги по итогам антикоррупционной кампании, сообщает агентство "Синьхуа".
Решение было объявлено на совместной пресс-конференции главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, министерства общественной безопасности Китая и Китайской футбольной ассоциации (CFA).
В общей сложности санкциям в виде снятия очков были подвергнуты 13 клубов, включая девять команд Суперлиги и четыре команды Первой лиги. Все из них заплатят штрафы на суммы от 200 тысяч юаней (более 28,7 тысячи долларов США) до 1 млн юаней (более 143,7 тысячи долларов США).
Пожизненный запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом, получили 73 человека, включая бывшего президента CFA Чэнь Сюйюаня, который в 2024 году был приговорен к пожизненному заключению за взяточничество, бывшего главного тренера сборной Китая Ли Те, а также бывшего полузащитника национальной команды Цинь Шэна, отыгравшего за нее 10 матчей.
