11:13 29.01.2026 (обновлено: 12:54 29.01.2026)
Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун
общество
спорт
2026
Новости
общество, спорт
Общество, Спорт
© Федерация гимнастики РоссииВасилий Скакун
Василий Скакун - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Федерация гимнастики России
Василий Скакун
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун, сообщается на сайте Федерации гимнастики России.
Ему был 81 год.
«
"Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству", — говорится в некрологе.
В Федерации гимнастики рассказали, что Скакун внес значительный вклад в развитие акробатики и гимнастики. Так, он разработал специальную акробатическую дорожку, благодаря которой удалось кардинально изменить тренировочный процесс и значительно повысить уровень достижений спортсменов.
О времени и месте прощания с заслуженным тренером СССР в Федерации пообещали сообщить дополнительно.
Скакун родился в 1944 году в Ставропольском крае. В 1963-м стал мастером спорта по акробатике, а в 1965 — первым обладателем Кубка СССР в этом виде спорта. Наряду с этим в 1971-м он окончил факультет физического воспитания Ставропольского педагогического института. В 1974-м завоевал золото на первом в истории чемпионате мира по спортивной акробатике, который проходил в Москве.
В конце 1970-х Скакун завершил спортивную карьеру и стал тренером. Он воспитал 19 абсолютных чемпионов мира, занимался педагогической деятельностью и наукой. Кроме того, он был вице-президентом Федерации спортивной акробатики России и Европейской федерации спортивной акробатики.
 
ОбществоСпорт
 
