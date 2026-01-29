Умер чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун

"Имя Василия Александровича Скакуна навечно останется символом мастерства, профессионализма и преданности спорту. Он оставил яркий след в истории отечественного и мирового спорта, вдохновляя будущие поколения спортсменов и тренеров своим примером самоотверженности и стремления к совершенству", — говорится в некрологе.

В Федерации гимнастики рассказали, что Скакун внес значительный вклад в развитие акробатики и гимнастики. Так, он разработал специальную акробатическую дорожку, благодаря которой удалось кардинально изменить тренировочный процесс и значительно повысить уровень достижений спортсменов.

Скакун родился в 1944 году в Ставропольском крае. В 1963-м стал мастером спорта по акробатике, а в 1965 — первым обладателем Кубка СССР в этом виде спорта. Наряду с этим в 1971-м он окончил факультет физического воспитания Ставропольского педагогического института. В 1974-м завоевал золото на первом в истории чемпионате мира по спортивной акробатике, который проходил в Москве.