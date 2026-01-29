Рейтинг@Mail.ru
Киев призвал ЕС ввести санкции против энергокомпаний России, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/siyyarto-2071097689.html
Киев призвал ЕС ввести санкции против энергокомпаний России, заявил Сийярто
Киев призвал ЕС ввести санкции против энергокомпаний России, заявил Сийярто - РИА Новости, 29.01.2026
Киев призвал ЕС ввести санкции против энергокомпаний России, заявил Сийярто
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз ввести санкции против российских энергокомпаний, что сразу сделало бы невозможной закупку нефти и газа у РФ,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T23:07:00+03:00
2026-01-29T23:07:00+03:00
в мире
венгрия
россия
брюссель
петер сийярто
андрей сибига
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20260129/siyyarto-2071043447.html
https://ria.ru/20260129/es-2071073497.html
венгрия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, брюссель, петер сийярто, андрей сибига, виктор орбан, евросоюз, мид украины
В мире, Венгрия, Россия, Брюссель, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Виктор Орбан, Евросоюз, МИД Украины
Киев призвал ЕС ввести санкции против энергокомпаний России, заявил Сийярто

Сийярто: Сибига призвал ЕС ввести санкции против российских энергокомпаний

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз ввести санкции против российских энергокомпаний, что сразу сделало бы невозможной закупку нефти и газа у РФ, поэтому Венгрия против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Глава МИД Украины по видеосвязи с большой радостью поздравил ЕС с запретом российских нефти и газа, что представляет собой фундаментальную угрозу энергоснабжению некоторых стран ЕС, и потребовал, чтобы в следующем пакете санкций ЕС, который Брюссель хочет принять к 24 февраля, мы ввели санкции против российских энергетических компаний, что немедленно сделает практически невозможной для Венгрии покупку дешевых нефти и газа", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Киев требует у ЕС денег помимо обещанных 1,5 триллиона евро, заявил Сийярто
Вчера, 17:15
Министр подчеркнул, что Венгрия выступает решительно против такой меры.
"Мы не согласимся на немедленный запрет поставок нефти и природного газа в февральском пакете санкций", - сообщил Сийярто.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск с целью отмены этой меры.
Ранее Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС не будет предлагать России какие-либо уступки по Украине, заявила Каллас
Вчера, 19:31
 
В миреВенгрияРоссияБрюссельПетер СийяртоАндрей СибигаВиктор ОрбанЕвросоюзМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала