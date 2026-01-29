Киев призвал ЕС ввести санкции против энергокомпаний России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз ввести санкции против российских энергокомпаний, что сразу сделало бы невозможной закупку нефти и газа у РФ, поэтому Венгрия против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Глава МИД Украины по видеосвязи с большой радостью поздравил ЕС с запретом российских нефти и газа, что представляет собой фундаментальную угрозу энергоснабжению некоторых стран ЕС, и потребовал, чтобы в следующем пакете санкций ЕС, который Брюссель хочет принять к 24 февраля, мы ввели санкции против российских энергетических компаний, что немедленно сделает практически невозможной для Венгрии покупку дешевых нефти и газа", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию вел телеканал М1.
Министр подчеркнул, что Венгрия выступает решительно против такой меры.
"Мы не согласимся на немедленный запрет поставок нефти и природного газа в февральском пакете санкций", - сообщил Сийярто.
Из опубликованного ранее заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении подать в суд ЕС иск с целью отмены этой меры.
Ранее Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле 2026 года откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для экономики Венгрии. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.