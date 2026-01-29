Киев призвал ЕС ввести санкции против энергокомпаний России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Евросоюз ввести санкции против российских энергокомпаний, что сразу сделало бы невозможной закупку нефти и газа у РФ, поэтому Венгрия против, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.