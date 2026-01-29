Рейтинг@Mail.ru
16:33 29.01.2026 (обновлено: 17:20 29.01.2026)
ЕС хочет перераспределить ресурсы на оружие Украине, заявил Сийярто
в мире
украина
евросоюз
европейский инвестиционный банк
брюссель
киев
петер сийярто
украина
брюссель
киев
ЕС хочет перераспределить ресурсы на оружие Украине, заявил Сийярто

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 29 янв - РИА Новости. ЕС готовит предложение о перераспределении ресурсов Европейского инвестиционного банка на оружие для Украины вместо европейской экономики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"ЕС подготовит предложение о перераспределении ресурсов Европейского инвестиционного банка на вооружение Украины. Европейский инвестиционный банк должен финансировать развитие европейской экономики. Европейский инвестиционный банк должен финансировать строительство железных дорог, дорог и другой инфраструктуры. Вместо улучшения жизни европейцев, развития европейской экономики, они хотят перенаправить ресурсы Европейского инвестиционного банка на закупку оружия для Украины", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС. Трансляцию вёл телеканал М1.
По словам министра, Брюссель и Киев также выдвинули новые требования - страны ЕС должны вложить "ещё больше денег в фонд поддержки украинской энергетической системы".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
В миреУкраинаЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банкБрюссельКиевПетер Сийярто
 
 
