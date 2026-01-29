Рейтинг@Mail.ru
"До слез": Костомаров отреагировал на выступление Щербаковой
Фигурное катание
 
16:32 29.01.2026
"До слез": Костомаров отреагировал на выступление Щербаковой
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров словами "до слез" отреагировал на выступление победительницы Игр-2022 в женском одиночном... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
спорт, ссср, анна щербакова, роман костомаров, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, СССР, Анна Щербакова, Роман Костомаров, Татьяна Тарасова
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров словами "до слез" отреагировал на выступление победительницы Игр-2022 в женском одиночном фигурном катании Анны Щербаковой в телепроекте "Ледниковый период".
Щербакова выступает в паре с актером Константином Раскатовым. Костомаров является членом жюри телепроекта.
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"
12 января, 20:43
"До слез. Просто браво, шикарный номер. Смотришь и завидуешь прекрасной молодости", - сказал Костомаров, оценивая выступление Щербаковой и Раскатова.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что выступление Щербаковой вызвало у нее мурашки.
"Любовь окрыляет. Мне кажется, их тоже это окрылило, - сказала Тарасова. - Аня так нежно передавала музыку, состояние любви, так точно, интуитивно правильно. У меня побежали мурашки по коже. Аня, я видела тебя в лирических номерах, но не думала, что ты можешь так! Я никогда не видела тебя такой. Костя, ты ей не только не мешал, но сам был поражен этой музыкой".
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отметила удачное взаимодействие в паре Щербаковой и Раскатова. "Как же хорошо подобрана пара! Вы настолько подходите друг другу, прямо дополняете. Аня как будто всю жизнь каталась в паре. И в поддержки смело взлетаешь. Молодец!" - заключила Навка.
Татьяна Навка и Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Жаль не на Олимпиаде": Навка пришла в восторг от выступления Степановой
28 января, 20:24
 
Фигурное катаниеСпортСССРАнна ЩербаковаРоман КостомаровТатьяна Тарасова
 
