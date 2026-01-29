https://ria.ru/20260129/scherbakova-2071034566.html
"До слез": Костомаров отреагировал на выступление Щербаковой
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров словами "до слез" отреагировал на выступление победительницы Игр-2022 в женском одиночном... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров словами "до слез" отреагировал на выступление победительницы Игр-2022 в женском одиночном фигурном катании Анны Щербаковой в телепроекте "Ледниковый период".
Щербакова
выступает в паре с актером Константином Раскатовым. Костомаров
является членом жюри телепроекта.
"До слез. Просто браво, шикарный номер. Смотришь и завидуешь прекрасной молодости", - сказал Костомаров, оценивая выступление Щербаковой и Раскатова.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова
призналась, что выступление Щербаковой вызвало у нее мурашки.
"Любовь окрыляет. Мне кажется, их тоже это окрылило, - сказала Тарасова. - Аня так нежно передавала музыку, состояние любви, так точно, интуитивно правильно. У меня побежали мурашки по коже. Аня, я видела тебя в лирических номерах, но не думала, что ты можешь так! Я никогда не видела тебя такой. Костя, ты ей не только не мешал, но сам был поражен этой музыкой".
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка
отметила удачное взаимодействие в паре Щербаковой и Раскатова. "Как же хорошо подобрана пара! Вы настолько подходите друг другу, прямо дополняете. Аня как будто всю жизнь каталась в паре. И в поддержки смело взлетаешь. Молодец!" - заключила Навка.