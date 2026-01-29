https://ria.ru/20260129/saratov-2070916934.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения - РИА Новости, 29.01.2026
В аэропорту Саратова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова (Гагарин), сообщила Росавиация. РИА Новости, 29.01.2026
