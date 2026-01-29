В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Крушение самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, при котором погибли российские фигуристы, произошло из-за действий диспетчеров, Крушение самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, при котором погибли российские фигуристы, произошло из-за действий диспетчеров, заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди.

Следователи пришли к выводу, что несчастный случай можно было предотвратить, но сотрудники из-за загруженности допустили ошибку, прокладывая маршрут военного вертолета, что привело к его столкновению с лайнером.

« "Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть", — привела слова Хоменди Washington Post.

При этом внутри Федерального управления гражданской авиации не делились подробностями произошедшего, потому что "боялись мести" со стороны руководства, боявшегося за репутацию. Перегрузка диспетчеров — распространенная проблема, которая не решается годами, признала Хоменди.

В ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).