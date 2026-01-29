Рейтинг@Mail.ru
00:42 29.01.2026 (обновлено: 10:25 29.01.2026)
В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами
В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами
Крушение самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, при котором погибли российские фигуристы, произошло из-за действий диспетчеров, заявила глава... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
вашингтон (штат), евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, в мире
Вашингтон (штат), Евгения Шишкова, Вадим Наумов, American Airlines, В мире
В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

Глава NTSB Хоменди: борт с российскими фигуристами разбился по вине диспетчеров

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Крушение самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, при котором погибли российские фигуристы, произошло из-за действий диспетчеров, заявила глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди.
Следователи пришли к выводу, что несчастный случай можно было предотвратить, но сотрудники из-за загруженности допустили ошибку, прокладывая маршрут военного вертолета, что привело к его столкновению с лайнером.
Новые кадры столкновения самолета и вертолета над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Появилось новое видео столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне
31 января 2025, 14:46
«
"Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть", — привела слова Хоменди Washington Post.
При этом внутри Федерального управления гражданской авиации не делились подробностями произошедшего, потому что "боялись мести" со стороны руководства, боявшегося за репутацию. Перегрузка диспетчеров — распространенная проблема, которая не решается годами, признала Хоменди.
В ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).
На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Экипаж другого лайнера видел момент столкновения самолета и вертолета
30 января 2025, 13:21
 
Вашингтон (штат)Евгения ШишковаВадим НаумовAmerican AirlinesВ мире
 
