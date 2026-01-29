https://ria.ru/20260129/samolet-2070880115.html
В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами
В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами
Крушение самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, при котором погибли российские фигуристы, произошло из-за действий диспетчеров, заявила глава... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T00:42:00+03:00
2026-01-29T00:42:00+03:00
2026-01-29T10:25:00+03:00
вашингтон (штат)
евгения шишкова
вадим наумов
american airlines
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996387983_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_5ebef26df6b0c614542ba8c93afacd1e.jpg
https://ria.ru/20250131/vashington-1996637572.html
https://ria.ru/20250130/vashington-1996346547.html
вашингтон (штат)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996387983_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_b808251d39b271efc8fe87104d46063f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (штат), евгения шишкова, вадим наумов, american airlines, в мире
Вашингтон (штат), Евгения Шишкова, Вадим Наумов, American Airlines, В мире
В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами
Глава NTSB Хоменди: борт с российскими фигуристами разбился по вине диспетчеров
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Крушение самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, при котором погибли российские фигуристы, произошло из-за действий диспетчеров, заявила
глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Дженнифер Хоменди.
Следователи пришли к выводу, что несчастный случай можно было предотвратить, но сотрудники из-за загруженности допустили ошибку, прокладывая маршрут военного вертолета, что привело к его столкновению с лайнером.
«
"Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть", — привела слова Хоменди Washington Post.
При этом внутри Федерального управления гражданской авиации не делились подробностями произошедшего, потому что "боялись мести" со стороны руководства, боявшегося за репутацию. Перегрузка диспетчеров — распространенная проблема, которая не решается годами, признала Хоменди.
В ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).
На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР
в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета — три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.