Сафонов высказался о решении тренера поставить его в ворота в матче ЛЧ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский футболист "Пари Сен-Жермен" вратарь Матвей Сафонов заявил, что осознал доверие к нему в клубе после того, как получил шанс сыграть в матче Лиги чемпионов сразу после восстановления от травмы.
В среду парижане сыграли вничью с английским "Ньюкаслом" (1:1) в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления. В большинстве игр сезона ворота "ПСЖ" защищал пришедший в межсезонье француз Люка Шевалье.
«
"Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата. Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра - и я в воротах", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
"Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна Лиги чемпионов. И только в этот момент я сам осознал важность того, что мне доверились, и что вот он, результат моей работы за последние полгода",- добавил он.