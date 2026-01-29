Сафонов высказался о решении тренера поставить его в ворота в матче ЛЧ

«

"Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, и, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата. Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра - и я в воротах", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.