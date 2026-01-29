Рейтинг@Mail.ru
Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"
Футбол
Футбол
 
11:35 29.01.2026 (обновлено: 11:43 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/safonov-2070939210.html
Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"
Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"
Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике объяснил выбор в пользу восстановившегося от травмы российского вратаря Матвея...
2026-01-29T11:35:00+03:00
2026-01-29T11:43:00+03:00
футбол
луис энрике
матвей сафонов
хвича кварацхелия
пари сен-жермен (псж)
фламенго
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:250:1080:858_1920x0_80_0_0_2d971c00f4e69dd161e36880177d23ab.jpg
https://ria.ru/20260129/safonov--2070884442.html
https://ria.ru/20260129/liga-chempionov-2070891946.html
луис энрике, матвей сафонов, хвича кварацхелия, пари сен-жермен (псж), фламенго, лига чемпионов уефа
Футбол, Луис Энрике, Матвей Сафонов, Хвича Кварацхелия, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Фламенго, Лига чемпионов УЕФА
Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"

Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова открытостью к экспериментам

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике объяснил выбор в пользу восстановившегося от травмы российского вратаря Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла" открытостью к экспериментам и тем, что игроки должны быть всегда готовы.
"ПСЖ" в среду завершил общий этап Лиги чемпионов ничьей в домашнем матче против "Ньюкасла" (1:1). Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сафонов вернулся, но не спас Париж. Дальше встреча с Головиным?
Вчера, 01:47
"Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, все станет ясно для всех. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать в будущем. Я открыт для экспериментов и прошу своих игроков быть готовыми в любое время. Но я пока не знаю, что буду делать", - цитирует Луиса Энрике Le Figaro.
Лига чемпионов УЕФА
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
1 : 1
Ньюкасл
08‎’‎ • Витинья
(Хвича Кварацхелия)
45‎’‎ • Джо Уиллок
(Дэн Берн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В первом тайме травму получил грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который покинул поле на 22-й минуте при помощи врачей.
"Это травма лодыжки. Ситуация сложная… Но я надеюсь, что ошибаюсь и в четверг мы все же получим хорошие новости", - добавил тренер "ПСЖ".
Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за "ПСЖ", дважды сыграв на ноль.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гол вратаря "Реалу" и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!
Вчера, 07:23
 
ФутболЛуис ЭнрикеМатвей СафоновХвича КварацхелияПари Сен-Жермен (ПСЖ)ФламенгоЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
