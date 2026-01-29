Луис Энрике объяснил выбор в пользу Сафонова в матче ЛЧ с "Ньюкаслом"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике объяснил выбор в пользу восстановившегося от травмы российского вратаря Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла" открытостью к экспериментам и тем, что игроки должны быть всегда готовы.
"ПСЖ" в среду завершил общий этап Лиги чемпионов ничьей в домашнем матче против "Ньюкасла" (1:1). Сафонов, который 17 декабря получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти), вышел в стартовом составе в своем первом матче после восстановления.
"Я ничего не могу сказать. Когда вы увидите мои решения в будущем, все станет ясно для всех. У меня нет проблем с ротацией вратарей, я не знаю, буду ли я это делать в будущем. Я открыт для экспериментов и прошу своих игроков быть готовыми в любое время. Но я пока не знаю, что буду делать", - цитирует Луиса Энрике Le Figaro.
28 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
08’ • Витинья
45’ • Джо Уиллок
(Дэн Берн)
В первом тайме травму получил грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который покинул поле на 22-й минуте при помощи врачей.
"Это травма лодыжки. Ситуация сложная… Но я надеюсь, что ошибаюсь и в четверг мы все же получим хорошие новости", - добавил тренер "ПСЖ".
Сафонову 26 лет. Всего в текущем сезоне он провел пять матчей за "ПСЖ", дважды сыграв на ноль.