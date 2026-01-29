Сафонов вернулся, но не спас Париж. Дальше встреча с Головиным?

Французский "Пари Сен-Жермен" не смог победить английский "Ньюкасл" в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26 и остался без прямой путевки в 1/8 финала турнира. РИА Новости Спорт делится впечатлениями от возвращения голкипера сборной России Матвея Сафонова в состав парижан и игры европейского гранда, который снова оставил блеклое впечатление после матча еврокубка.

Очевидный первый номер?

Не верится, что с финала Межконтинентального кубка в Катаре пролетел месяц. Тогда, в середине декабря, Матвей Сафонов выдал один из величайших перформансов в истории футбола и заявил о себе на весь мировой спорт: в серии пенальти он вытащил четыре пенальти, чего никогда не случалось в матчах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Впрочем, после того триумфального вечера воспитанник "Краснодара" на поле не появлялся. Все из-за полученного перелома в той знаменательной встрече. Кстати, два из четырех пенальти Матвей отбил уже со сломанной рукой, что добавляет красок и без того яркому шоу в исполнении нашего футболиста.

Но травма осталась позади, и тренер "ПСЖ" сразу же поставил Матвея в основу! Причем на важнейший матч ЛЧ, в котором решалось, выйдут ли действующий победители главного клубного турнира Европы в 1/8 финала напрямую или оступятся и отправятся в "стыки".

Выбор испанца понять можно: без Сафонова в воротах "ПСЖ" стоял француз Люка Шевалье, с которым парижане не только пропустили по голу в шести матчах, но еще и сенсационно вылетели из Кубка Франции. Боимся сглазить, но пока складывается ощущение, что поймавший кураж Матвей окончательно вытеснил дорогущего одноклубника из основы.

© Фотография из соцсетей Афиша матч ЛЧ между "ПСЖ" и "Ньякаслом" © Фотография из соцсетей Афиша матч ЛЧ между "ПСЖ" и "Ньякаслом"

"Сороки" облюбовали Париж

Начало встречи получилось огненным. Уже на четвертой минуте Брэдли Баркола сместился в штрафную площадь и после рикошета от собственной руки попал мячом в руку защитника. Судья посмотрел видеоповтор и поставил пенальти. Который не смог реализовать обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле. Выручил голкипер Ник Поуп!

Но всего через несколько минут Витинья пробил англичанина с линии штрафной.

© Фотография из соцсетей Витинья © Фотография из соцсетей Витинья

Сафонов впервые вступил в игру на 15-й минуте, когда мяч чуть не залетел ему за шиворот. Следом Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен, что, разумеется, шокирует тренерский штаб сильнейшего клуба Европы.

А что же дальше? "Ньюкасл" отыгрался в самой концовке первого тайма благодаря неразберихе в защите хозяев и успешной игре атаки на втором этаже. Джо Уиллок сделал счет 1:1. Никаких претензий к Матвею, ведь его ворота просто расстреляли с ближней дистанции. Скорее, претензии есть к звездному нападению "ПСЖ", которое после перерыва так и не смогло додавить "сорок". Более того, сами англичане могли выйти вперед, но выручал Сафонов, судья на линии, отменивший второй гол из-за офсайда… И штанга! Которая на 87-й минуте сыграла за российского вратаря и сохранила ничейный счет на табло.

© Фотография из соцсетей Эпизод матча ЛЧ между "ПСЖ" и "Ньюкаслом" © Фотография из соцсетей Эпизод матча ЛЧ между "ПСЖ" и "Ньюкаслом"

Что по итогу? "ПСЖ" не смог взять реванш за групповой этап ЛЧ сезона-2023/24, когда "Ньюкасл" выиграл дома со счетом 4:1, а в Париже разошелся миром со счетом, аналогичным сегодняшнему. И что важнее: французы, как и "сороки", оказались вне топ-8, дающей право на прямую путевку в 1/8 финала .

Насколько это плохо?

"ПСЖ" замечательно начал общий этап, уверенно обыграв "Аталанту" и "Байер" (общий счет — 11:2), а также пройдя "Барселону". Далее было поражение от "Баварии", тяжелый триумф над "Тоттенхэмом", и всего два очка в заключительных трех турах. Ничьи с "Ньюкаслом" и "Атлетиком", а также неожиданное поражение в Лиссабоне от "Спортинга" лишили парижан возможности избежать "стыков".

Однако не сказать, что "ПСЖ" Сафонова дальше ждет серьезное испытание. В стыковом раунде команда Энрике сыграет либо с "Монако" Александра Головина, либо с одной из главных сенсаций нынешнего розыгрыша ЛЧ — азербайджанским "Карабахом" .