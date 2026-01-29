Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина вышла в финал Australian Open - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:08 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/rybakina-2071001039.html
Рыбакина вышла в финал Australian Open
Рыбакина вышла в финал Australian Open - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Рыбакина вышла в финал Australian Open
Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T15:08:00+03:00
2026-01-29T15:08:00+03:00
теннис
спорт
москва
австралия
казахстан
australian open
елена рыбакина
джессика пегула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873061000_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b8a82d76b4a17a2cd975ab4a27a14768.jpg
https://ria.ru/20260129/zvonareva-2070937758.html
москва
австралия
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873061000_156:0:1283:845_1920x0_80_0_0_869b82aca148b3023deb8d54b8ae65c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, австралия, казахстан, australian open, елена рыбакина, джессика пегула, арина соболенко
Теннис, Спорт, Москва, Австралия, Казахстан, Australian Open, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Арина Соболенко
Рыбакина вышла в финал Australian Open

Рыбакина победила Пегулу и сыграет с Соболенко в финале Australian Open

© Фото : Сайт WTAЕлена Рыбакина
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Сайт WTA
Елена Рыбакина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой посеянной под пятым номером Рыбакиной со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Пегула имела шестой номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
29 января 2026 • начало в 13:25
Завершен
Джессика Пегула
0 : 23:66:7
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Рыбакина вышла в финал первого в сезоне турнира Большого шлема, где поборется за титул с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. Обе финалистки на пути к решающему матчу не проиграли ни одного сета. Пегула впервые добралась до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.
Соперницы уже встречались в финале Australian Open в 2023 году, тогда сильнее оказалась Соболенко (4:6, 6:3, 6:4). Всего для Рыбакиной это будет третий финал на турнирах Большого шлема. В 2022 году уроженка Москвы стала победительницей Уимблдона.
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января.
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Звонарева не смогла выйти в финал Australian Open в парном разряде
Вчера, 11:33
 
ТеннисСпортМоскваАвстралияКазахстанAustralian OpenЕлена РыбакинаДжессика ПегулаАрина Соболенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Динамо Минск
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Рейнджерс
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Зальцбург
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Утрехт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фенербахче
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ференцварош
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    ПАОК
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Фейенорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Сельта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Маккаби Тель-Авив
    Болонья
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала