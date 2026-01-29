https://ria.ru/20260129/rybakina-2071001039.html
Рыбакина вышла в финал Australian Open
Рыбакина вышла в финал Australian Open - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Рыбакина вышла в финал Australian Open
Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
теннис
спорт
москва
австралия
казахстан
australian open
елена рыбакина
джессика пегула
Рыбакина вышла в финал Australian Open
Рыбакина победила Пегулу и сыграет с Соболенко в финале Australian Open