© Фото : Кадр с трансляции Россиянин Денис electroNic Шарипов и украинец Александр s1mple Костылев на турнире по CS2

Украинца раскритиковали за рукопожатие с россиянином на турнире по CS2

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Трехкратного лучшего игрока года по версии портала HLTV украинца Александра s1mple Костылева раскритиковали в социальных сетях за рукопожатие со своим российским одноклубником на турнире по Counter-Strike 2 IEM Krakow 2026.

В среду команда BC.Game со счетом 2-0 по картам обыграла бразильскую команду Legacy в 1/8 финала верхней сетки стадии плей-ин и вышла в следующий раунд. В составе команды выступают Костылев, россиянин Денис electroNic Шарипов, а также три португальца. После матча игроки поздравляли друг друга и пожимали руки, что вызвало активную критику украинцев в комментариях под публикациями со скрином этого момента.

« "Если кто-то пропустил новости киберспорта и интересуется, как у Симпла дела, он только что выиграл первый матч на IEM Krakow 2026. Но есть нюанс", - написал украинский журналист Александр Петрик на странице в соцсети X, прикрепив к посту фотографию рукопожатия.

"И какого черта "оно" на футболку флаг Украины нацепил?!" - написал пользователь под ником AleksObolon.

"Отправьте его на фронт (Симпла)", - прокомментировал кадр Finspong.

« При этом украинский комментатор Роман Лепехин нашел позитивный момент в данной ситуации. "Настоящая дружба не имеет преград!" - отметил он в соцсети X.

Костылев и Шарипов выступали вместе за украинскую организацию Natus Vincere с 2017 по 2023 год, а в октябре 2025 года воссоединились в BC.Game, но выступали вместе только на онлайн-турнирах.