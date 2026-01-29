https://ria.ru/20260129/rukopozhatie-2071012978.html
Украинца раскритиковали за рукопожатие с россиянином на турнире по CS2
Украинца раскритиковали за рукопожатие с россиянином на турнире по CS2
Трехкратного лучшего игрока года по версии портала HLTV украинца Александра s1mple Костылева раскритиковали в социальных сетях за рукопожатие со своим... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Украинца раскритиковали за рукопожатие с россиянином на турнире по CS2 в Польше
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Трехкратного лучшего игрока года по версии портала HLTV украинца Александра s1mple Костылева раскритиковали в социальных сетях за рукопожатие со своим российским одноклубником на турнире по Counter-Strike 2 IEM Krakow 2026.
В среду команда BC.Game со счетом 2-0 по картам обыграла бразильскую команду Legacy в 1/8 финала верхней сетки стадии плей-ин и вышла в следующий раунд. В составе команды выступают Костылев, россиянин Денис electroNic Шарипов, а также три португальца. После матча игроки поздравляли друг друга и пожимали руки, что вызвало активную критику украинцев в комментариях под публикациями со скрином этого момента.
"Если кто-то пропустил новости киберспорта и интересуется, как у Симпла дела, он только что выиграл первый матч на IEM Krakow 2026. Но есть нюанс", - написал украинский журналист Александр Петрик на странице в соцсети X, прикрепив к посту фотографию рукопожатия.
"И какого черта "оно" на футболку флаг Украины нацепил?!" - написал пользователь под ником AleksObolon.
"Отправьте его на фронт (Симпла)", - прокомментировал кадр Finspong.
При этом украинский комментатор Роман Лепехин нашел позитивный момент в данной ситуации. "Настоящая дружба не имеет преград!" - отметил он в соцсети X.
Костылев и Шарипов выступали вместе за украинскую организацию Natus Vincere с 2017 по 2023 год, а в октябре 2025 года воссоединились в BC.Game, но выступали вместе только на онлайн-турнирах.
Турнир в Кракове завершится 8 февраля. Призовой фонд соревнований составляет 1 млн долларов.