Роспотребнадзор продолжает расследование в интернате в Прокопьевске
14:56 29.01.2026 (обновлено: 15:09 29.01.2026)
Роспотребнадзор продолжает расследование в интернате в Прокопьевске
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу продолжает эпидемиологическое расследование в прокопьевском интернате, где умерли девять человек,... РИА Новости, 29.01.2026
здоровье - общество
прокопьевск
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
россия
здоровье - общество, прокопьевск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу продолжает эпидемиологическое расследование в прокопьевском интернате, где умерли девять человек, сообщили журналистам в региональном ведомстве.
"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу продолжается эпидемиологическое расследование и контроль проведения комплекса противоэпидемических мероприятий в ГБУ "Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", - говорится в сообщении Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу.

Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе
