https://ria.ru/20260129/rospotrebnadzor-2070997024.html
Роспотребнадзор продолжает расследование в интернате в Прокопьевске
Роспотребнадзор продолжает расследование в интернате в Прокопьевске - РИА Новости, 29.01.2026
Роспотребнадзор продолжает расследование в интернате в Прокопьевске
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу продолжает эпидемиологическое расследование в прокопьевском интернате, где умерли девять человек,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:56:00+03:00
2026-01-29T14:56:00+03:00
2026-01-29T15:09:00+03:00
здоровье - общество
прокопьевск
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000783_0:61:3071:1788_1920x0_80_0_0_740a8b05c6174d86827f4d0c6404ac17.jpg
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070961276.html
прокопьевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071000783_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_bd20a48c6f8ac37fad7f3db030627f33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, прокопьевск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Роспотребнадзор продолжает расследование в интернате в Прокопьевске
Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование в интернате Кузбасса