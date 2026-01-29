"Тетя Ася приехала" — эту рекламу знала вся страна: что стало с ее героиней

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Тетя Ася приехала!"— миллионы людей до сих пор помнят рекламу, которая превратила талантливую драматическую актрису Татьяну Ташкову в народную любимицу.

Но что произошло с ее профессиональной судьбой после этого успеха?

От "Уроков французского" до рекламы стирального порошка

Татьяна Ташкова родилась 24 августа 1956-го в обычной волгоградской семье. Отец работал на заводе, мать была продавцом. Девочка с детства была увлечена самым разным — рисованием, пением, легкой атлетикой, волейболом. Но когда в школе появился драматический кружок, поняла — это судьба.

Татьяна Ташкова в кадре фильма "Только вдвоем" (1976)

В 10 классе написала письма во все театральные вузы страны, вложив фотографию. Ответило Щукинское училище — серый листок с условиями поступления. "Для меня это было равносильно приглашению", — вспоминала актриса.

Родители не верили: "Поезжай, проветрись. Все равно через неделю вернешься". Но она не вернулась. Прошла три тура экзаменов и стала студенткой.

Первая серьезная роль пришла в 1976-м — в картине "Только вдвоем" по мотивам повести Анатолия Тоболяка "История одной любви". В 1978-м сыграла учительницу Лидию Михайловну в фильме "Уроки французского". После этого фильма Татьяну много снимали: "Сын чемпиона", "Десант на Орингу", "Путь к медалям", "Честный, умный, неженатый...", "День возвращения", "Великий самоед" и в других фильмах.

Реклама, ставшая культовой

Лихие 90-е ударили по всем. Актеры, еще недавно купавшиеся в славе, остались без работы и средств к существованию. Муж Татьяны, режиссер Евгений Ташков, потерял работу.

В 1996-м производитель отбеливателя искал актрису на главную роль в рекламе. Татьяне предложили прийти на кастинг. Она согласилась — выбора не было.

Конкуренция оказалась невообразимой: 350 кандидаток, четыре отборочных тура. Ташкова прошла все и получила роль.

Формат был новаторским для того времени — рекламу сняли в виде мини-сериала. С 1996 по 2000 год вышло 15 роликов. Съемки проходили в России и Польше — основой служили аналогичные ролики с румынского телевидения.

Фраза "Тетя Ася приехала!" из первого ролика мгновенно стала крылатой. "Моя тетя Ася стала одной из главных героинь страны. На нее сочиняли пародии, юмористические стихи, о ней говорили в КВН", — вспоминала Ташкова.

Обратная сторона популярности

Татьяну узнавали повсюду. Незнакомцы останавливали на улицах, признавались в любви, рассказывали о своей жизни. Она перекрасилась в брюнетку, прятала лицо за темными очками, натягивала шапку до бровей. Не помогало — узнавали по голосу.

Татьяна Ташкова в кадре фильма "Ванька-встанька" (1990)

Контракт оказался жестким: актриса была обязана согласовывать любую другую деятельность. Карьера встала на паузу. Особого дохода реклама не принесла.

Жизнь после рекламы

В 2004-м контракт закончился. Актриса вернулась в профессию. Снялась в сериалах "Виола Тараканова. В мире преступных страстей", "Ландыш серебристый 2". Затем были "Жизнь — поле для охоты", "Кодекс чести-3", "Молодые и злые".

Серьезная роль пришла в 2008-м — Дарья Салтыкова в сериале Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов. Россия век XVIII". Последняя известная работа — 2019 год, мини-сериал "Обманутые надежды". В 2024-м сыграла мать главного героя в драме "Позывной "Пассажир" о Донбассе.

Премьера фильма "Позывной "Пассажир"

С 2006-го Ташкова служит в труппе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Работает доцентом Московского института театральных искусств.

"Я могу работать где угодно"

Сегодня 69-летняя актриса живет вдали от суеты, редко дает интервью. Не любит вспоминать про "тетю Асю", хотя признает: именно эта роль позволила семье выжить в 90-е.

"Этот ролик теперь даже во ВГИКе изучают как феномен успешной раскрутки продукта. Для меня это была работа, и только. Я не тетя Ася, а актриса Татьяна Ташкова", — отмечала она.

Евгений Ташков ушел из жизни 15 февраля 2012-го. Незадолго до смерти снял последний фильм "Три женщины Достоевского", где снялась вся семья.