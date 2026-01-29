Рейтинг@Mail.ru
"Тетя Ася приехала" — эту рекламу знала вся страна: что стало с ее героиней - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/reklama-2070511993.html
"Тетя Ася приехала" — эту рекламу знала вся страна: что стало с ее героиней
"Тетя Ася приехала" — эту рекламу знала вся страна: что стало с ее героиней - РИА Новости, 29.01.2026
"Тетя Ася приехала" — эту рекламу знала вся страна: что стало с ее героиней
"Тетя Ася приехала!"— миллионы людей до сих пор помнят рекламу, которая превратила талантливую драматическую актрису Татьяну Ташкову в народную любимицу. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T08:43:00+03:00
2026-01-29T08:43:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070825719_0:149:1586:1041_1920x0_80_0_0_8f51d45ac15c2742d50c581a8701bb1f.png
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070825719_1:0:1585:1188_1920x0_80_0_0_dd102e0bc0de9f404543e469438be950.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Тетя Ася приехала" — эту рекламу знала вся страна: что стало с ее героиней

Реклама отбеливателя "Ас"
Реклама отбеливателя Ас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Тетя Ася приехала!"— миллионы людей до сих пор помнят рекламу, которая превратила талантливую драматическую актрису Татьяну Ташкову в народную любимицу.
Но что произошло с ее профессиональной судьбой после этого успеха?

От "Уроков французского" до рекламы стирального порошка

Татьяна Ташкова родилась 24 августа 1956-го в обычной волгоградской семье. Отец работал на заводе, мать была продавцом. Девочка с детства была увлечена самым разным — рисованием, пением, легкой атлетикой, волейболом. Но когда в школе появился драматический кружок, поняла — это судьба.
© Свердловская киностудия (1976)Татьяна Ташкова в кадре фильма "Только вдвоем"
Татьяна Ташкова в кадре фильма Только вдвоем - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Свердловская киностудия (1976)
Татьяна Ташкова в кадре фильма "Только вдвоем"
В 10 классе написала письма во все театральные вузы страны, вложив фотографию. Ответило Щукинское училище — серый листок с условиями поступления. "Для меня это было равносильно приглашению", — вспоминала актриса.
Родители не верили: "Поезжай, проветрись. Все равно через неделю вернешься". Но она не вернулась. Прошла три тура экзаменов и стала студенткой.
Первая серьезная роль пришла в 1976-м — в картине "Только вдвоем" по мотивам повести Анатолия Тоболяка "История одной любви". В 1978-м сыграла учительницу Лидию Михайловну в фильме "Уроки французского". После этого фильма Татьяну много снимали: "Сын чемпиона", "Десант на Орингу", "Путь к медалям", "Честный, умный, неженатый...", "День возвращения", "Великий самоед" и в других фильмах.

Реклама, ставшая культовой

Лихие 90-е ударили по всем. Актеры, еще недавно купавшиеся в славе, остались без работы и средств к существованию. Муж Татьяны, режиссер Евгений Ташков, потерял работу.
© Фото : Официальный сайт Алтайского краяРежиссер Евгений Ташков
Режиссер Евгений Ташков - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Официальный сайт Алтайского края
Режиссер Евгений Ташков
В 1996-м производитель отбеливателя искал актрису на главную роль в рекламе. Татьяне предложили прийти на кастинг. Она согласилась — выбора не было.
Конкуренция оказалась невообразимой: 350 кандидаток, четыре отборочных тура. Ташкова прошла все и получила роль.
Формат был новаторским для того времени — рекламу сняли в виде мини-сериала. С 1996 по 2000 год вышло 15 роликов. Съемки проходили в России и Польше — основой служили аналогичные ролики с румынского телевидения.
Фраза "Тетя Ася приехала!" из первого ролика мгновенно стала крылатой. "Моя тетя Ася стала одной из главных героинь страны. На нее сочиняли пародии, юмористические стихи, о ней говорили в КВН", — вспоминала Ташкова.

Обратная сторона популярности

Татьяну узнавали повсюду. Незнакомцы останавливали на улицах, признавались в любви, рассказывали о своей жизни. Она перекрасилась в брюнетку, прятала лицо за темными очками, натягивала шапку до бровей. Не помогало — узнавали по голосу.
© Киностудия им. М. Горького (1990)Татьяна Ташкова в кадре фильма "Ванька-встанька"
Татьяна Ташкова в кадре фильма Ванька-встанька - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Киностудия им. М. Горького (1990)
Татьяна Ташкова в кадре фильма "Ванька-встанька"
Контракт оказался жестким: актриса была обязана согласовывать любую другую деятельность. Карьера встала на паузу. Особого дохода реклама не принесла.

Жизнь после рекламы

В 2004-м контракт закончился. Актриса вернулась в профессию. Снялась в сериалах "Виола Тараканова. В мире преступных страстей", "Ландыш серебристый 2". Затем были "Жизнь — поле для охоты", "Кодекс чести-3", "Молодые и злые".
Серьезная роль пришла в 2008-м — Дарья Салтыкова в сериале Светланы Дружининой "Тайны дворцовых переворотов. Россия век XVIII". Последняя известная работа — 2019 год, мини-сериал "Обманутые надежды". В 2024-м сыграла мать главного героя в драме "Позывной "Пассажир" о Донбассе.
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Позывной "Пассажир"
Премьера фильма Позывной Пассажир - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьера фильма "Позывной "Пассажир"
С 2006-го Ташкова служит в труппе Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Работает доцентом Московского института театральных искусств.

"Я могу работать где угодно"

Сегодня 69-летняя актриса живет вдали от суеты, редко дает интервью. Не любит вспоминать про "тетю Асю", хотя признает: именно эта роль позволила семье выжить в 90-е.
"Этот ролик теперь даже во ВГИКе изучают как феномен успешной раскрутки продукта. Для меня это была работа, и только. Я не тетя Ася, а актриса Татьяна Ташкова", — отмечала она.
Евгений Ташков ушел из жизни 15 февраля 2012-го. Незадолго до смерти снял последний фильм "Три женщины Достоевского", где снялась вся семья.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАктеры Андрей Ташков и Виктор Раков
Актеры Андрей Ташков и Виктор Раков - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Актеры Андрей Ташков и Виктор Раков
Татьяна Александровна убеждена — после всего пережитого ей больше ничего не страшно: "Я могу работать где угодно, могу, например, в почтальоны пойти. Профессия всегда остается любимой, но бывают ситуации, когда на ней нельзя зацикливаться. Я уверена, что еще смогу что-то сделать и сделаю в искусстве".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала