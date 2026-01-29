Путин отметил рост числа российских туристов, посещающих ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Число туристов из России, посещающих ОАЭ, ежегодно растет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ежегодно растет число туристов из России, посещающих вашу (ОАЭ - ред.) страну. За девять месяцев 2025 года это уже полтора миллиона человек, рост - 18%", - сказал российский лидер.