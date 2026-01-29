https://ria.ru/20260129/putin-2070989353.html
Путин отметил рост числа российских туристов, посещающих ОАЭ
Путин отметил рост числа российских туристов, посещающих ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Путин отметил рост числа российских туристов, посещающих ОАЭ
Число туристов из России, посещающих ОАЭ, ежегодно растет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.01.2026
Путин отметил рост числа российских туристов, посещающих ОАЭ
Путин: число туристов из России, посещающих ОАЭ, ежегодно растет