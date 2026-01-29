https://ria.ru/20260129/pozhar-2070915109.html
При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека
При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека - РИА Новости, 29.01.2026
При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека
Два рабочих подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, один пострадал, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:58:00+03:00
2026-01-29T09:58:00+03:00
2026-01-29T09:58:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg
https://ria.ru/20260129/chp-2070877792.html
https://ria.ru/20260128/pozhar-2070766891.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5dc3512730463dbd402cfb391fbd00de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека
При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли рабочих подрядчика
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости.
Два рабочих подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, один пострадал, сообщает
ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Ранее в главке сообщили, что идёт дым с крыши одного из корпусов, где предположительно проводились кровельные работы. Уточнялось, что происшествие на работу предприятия не повлияло.
"Два рабочих подрядной организации погибли, еще один пострадал и доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Ранг пожара снижен, на месте работают 21 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
В ходе обследования установлено, что загорелась деревянная обрешетка кровли на 15 квадратах и идет тление обшивки на 100 квадратах, из-за чего наблюдается сильное задымление. По предварительным данным, на кровле проводились работы. Спасатели локализуют возгорание. Ранг пожара снижен, на месте работают 21 человек и 7 единиц техники.