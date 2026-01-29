При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Два рабочих подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, один пострадал, Два рабочих подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, один пострадал, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее в главке сообщили, что идёт дым с крыши одного из корпусов, где предположительно проводились кровельные работы. Уточнялось, что происшествие на работу предприятия не повлияло.

"Два рабочих подрядной организации погибли, еще один пострадал и доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Ранг пожара снижен, на месте работают 21 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.