При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека - РИА Новости, 29.01.2026
09:58 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/pozhar-2070915109.html
При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека
Два рабочих подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, один пострадал, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия
хабаровск
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
хабаровский край
происшествия, хабаровск, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв – РИА Новости. Два рабочих подрядной организации погибли при пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске, один пострадал, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Ранее в главке сообщили, что идёт дым с крыши одного из корпусов, где предположительно проводились кровельные работы. Уточнялось, что происшествие на работу предприятия не повлияло.
00:01
"Два рабочих подрядной организации погибли, еще один пострадал и доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Ранг пожара снижен, на месте работают 21 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
В ходе обследования установлено, что загорелась деревянная обрешетка кровли на 15 квадратах и идет тление обшивки на 100 квадратах, из-за чего наблюдается сильное задымление. По предварительным данным, на кровле проводились работы. Спасатели локализуют возгорание. Ранг пожара снижен, на месте работают 21 человек и 7 единиц техники.
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
