Рейтинг@Mail.ru
В результате потасовки в центре Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 29.01.2026 (обновлено: 10:58 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/potasovka-2070900615.html
В результате потасовки в центре Москвы пострадали три человека
В результате потасовки в центре Москвы пострадали три человека - РИА Новости, 29.01.2026
В результате потасовки в центре Москвы пострадали три человека
Трое пострадали в результате потасовки на Арбате в Москве, в отношении двух виновников происшествия заведены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T07:45:00+03:00
2026-01-29T10:58:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070927807_0:0:2072:1166_1920x0_80_0_0_09af9b3218e90753b8e8d073825544ff.jpg
https://ria.ru/20260120/moskva-2068916624.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070927807_0:0:1680:1259_1920x0_80_0_0_4f3193f0dcac087584fda5e8043edbc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В результате потасовки в центре Москвы пострадали три человека

В результате потасовки на Арбате пострадали три человека

© ГУ МВД по МосквеУчастники драки на Арбате в Москве. Кадр видео
Участники драки на Арбате в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© ГУ МВД по Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Трое пострадали в результате потасовки на Арбате в Москве, в отношении двух виновников происшествия заведены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по столице.
"Ночью на Арбате между группой граждан произошел конфликт, обернувшийся тяжелыми травмами и госпитализацией для его участников. Один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другому причинено ранение щеки, а третий (получил. — Прим. ред.) тяжелые травмы головы", — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе MAX.
Правоохранители в отношении двух виновников конфликта возбудили уголовные дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В потасовке на юго-востоке Москвы пострадал человек
20 января, 00:37
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала