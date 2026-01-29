В результате потасовки в центре Москвы пострадали три человека

https://ria.ru/20260129/potasovka-2070900615.html
Трое пострадали в результате потасовки на Арбате в Москве, в отношении двух виновников происшествия заведены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого...
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Трое пострадали в результате потасовки на Арбате в Москве, в отношении двух виновников происшествия заведены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили
в ГУ МВД по столице.
"Ночью на Арбате между группой граждан произошел конфликт, обернувшийся тяжелыми травмами и госпитализацией для его участников. Один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другому причинено ранение щеки, а третий (получил. — Прим. ред.) тяжелые травмы головы", — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе MAX.
Правоохранители в отношении двух виновников конфликта возбудили уголовные дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.