В результате потасовки в центре Москвы пострадали три человека

"Ночью на Арбате между группой граждан произошел конфликт, обернувшийся тяжелыми травмами и госпитализацией для его участников. Один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другому причинено ранение щеки, а третий (получил. — Прим. ред.) тяжелые травмы головы", — говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе MAX.