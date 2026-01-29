Рейтинг@Mail.ru
01:02 29.01.2026
Рубио поддержал отмену поправки Джексона-Вэника для стран Центральной Азии
Рубио поддержал отмену поправки Джексона-Вэника для стран Центральной Азии
в мире, центральная азия, сша, ссср, марко рубио
В мире, Центральная Азия, США, СССР, Марко Рубио
Рубио поддержал отмену поправки Джексона-Вэника для стран Центральной Азии

Рубио: США должны отменить поправку Джексона-Вэника для стран Центральной Азии

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Власти США поддерживают отмену ограничений на торговлю с центральноазиатскими странами, действующими в рамках "древней" поправки Джексона-Вэника, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Поправка Джексона-Вэника о торговых рестрикциях в адрес СССР была одобрена конгрессом США в 1974 году и действовала в отношении РФ вплоть до 2012 года. Тем не менее, действие поправки до сих пор распространяется на ряд центральноазиатских стран.
Соответствующий вопрос был поднят в ходе заседания в сенате с участием Рубио.
"Насколько важно, чтобы мы отменили торговые ограничения, введенные (поправкой – ред.) Джексона-Вэника, в том, что касается отношений с Центральной Азией?" – спросил у Рубио сенатор Стив Дэйнс, отметив, что такой законопроект уже разработан, а сама действующая поправка - "древняя".
"Мы согласны, мы согласны", – ответил Рубио.
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Казахстан вступил в Совет мира без внесения взноса
22 января, 22:31
 
В миреЦентральная АзияСШАСССРМарко Рубио
 
 
