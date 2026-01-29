Рейтинг@Mail.ru
Попов стал главным тренером "Черноморца"
Футбол
 
11:12 29.01.2026
Попов стал главным тренером "Черноморца"
Попов стал главным тренером "Черноморца" - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Попов стал главным тренером "Черноморца"
Денис Попов назначен главным тренером новороссийского "Черноморца", сообщается на сайте футбольного клуба Первой лиги. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
спорт, россия, денис попов (футбол, 1999), черноморец (новороссийск), динамо москва, вадим евсеев, мура, первая лига
Футбол, Спорт, Россия, Денис Попов (футбол, 1999), Черноморец (Новороссийск), Динамо Москва, Вадим Евсеев, Мура, Первая лига
Попов стал главным тренером "Черноморца"

Чемпион России в составе ЦСКА Попов стал главным тренером "Черноморца"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Денис Попов назначен главным тренером новороссийского "Черноморца", сообщается на сайте футбольного клуба Первой лиги.
Срок действия контракта со специалистом не раскрывается. В декабре должность главного тренера новороссийского клуба покинул Вадим Евсеев, который возглавил махачкалинское "Динамо". Он работал в команде с сентября.
Попову 46 лет, он является воспитанником "Черноморца". Его последним местом работы был "Муром". Ранее он возглавлял СКА-Ростов в период выступлений команды на профессиональном уровне и в Медийной футбольной лиге (МФЛ), "Уфу" и майкопскую "Дружбу", а также входил в тренерские штабы владикавказской "Алании", "Химок", "СКА-Хабаровска" и минского "Динамо".
В качестве футболиста Попов стал чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны в составе московского ЦСКА. В активе бывшего нападающего пять матчей за сборную России.
Футбол, Спорт, Россия, Денис Попов (футбол, 1999), Черноморец (Новороссийск), Динамо Москва, Вадим Евсеев, Мура, Первая Лига
 
