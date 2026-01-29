https://ria.ru/20260129/popov-2070933215.html
Попов стал главным тренером "Черноморца"
Денис Попов назначен главным тренером новороссийского "Черноморца", сообщается на сайте футбольного клуба Первой лиги. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Чемпион России в составе ЦСКА Попов стал главным тренером "Черноморца"