Песков объяснил, зачем Костюков участвует в переговорах Путина и лидера ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил присутствие начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова, возглавившего российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, на встрече президента РФ Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что на переговорах Путина и Аль Нахайяна речь шла только о двусторонних отношениях.
"Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения", - добавил Песков.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.