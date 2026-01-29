Рейтинг@Mail.ru
Песков объяснил, зачем Костюков участвует в переговорах Путина и лидера ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/peskov-2071037111.html
Песков объяснил, зачем Костюков участвует в переговорах Путина и лидера ОАЭ
Песков объяснил, зачем Костюков участвует в переговорах Путина и лидера ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
Песков объяснил, зачем Костюков участвует в переговорах Путина и лидера ОАЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил присутствие начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова, возглавившего... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:42:00+03:00
2026-01-29T16:42:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
игорь костюков (генштаб)
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20260129/kostjukov-2071018900.html
https://ria.ru/20260129/peskov-2071015860.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков, игорь костюков (генштаб), владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Песков объяснил, зачем Костюков участвует в переговорах Путина и лидера ОАЭ

Песков: Костюков участвует в переговорах Путина и Аль Нахайяна на всякий случай

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил присутствие начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова, возглавившего российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, на встрече президента РФ Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле.
"На всякий случай", - сказал Песков "Российской газете", отвечая на вопрос, почему на переговорах в Кремле присутствовал Костюков.
Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби
Вчера, 15:49
Пресс-секретарь российского президента отметил, что на переговорах Путина и Аль Нахайяна речь шла только о двусторонних отношениях.
"Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения", - добавил Песков.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет двусторонним, но США могут присоединиться к сторонам.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков назвал главную тему переговоров Путина с президентом ОАЭ
Вчера, 15:43
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковИгорь Костюков (Генштаб)Владимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала