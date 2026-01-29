Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что переговоры в ОАЭ отличаются от встреч в Стамбуле
15:37 29.01.2026 (обновлено: 15:43 29.01.2026)
Песков заявил, что переговоры в ОАЭ отличаются от встреч в Стамбуле
Переговоры по Украине в Объединенных Арабских Эмиратах другие по характеру, чем встречи в столице Турции Стамбуле в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.01.2026
стамбул, оаэ, в мире, украина, дмитрий песков, турция
Стамбул, ОАЭ, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Турция
Песков заявил, что переговоры в ОАЭ отличаются от встреч в Стамбуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Переговоры по Украине в Объединенных Арабских Эмиратах другие по характеру, чем встречи в столице Турции Стамбуле в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ну, это другие (переговоры - ред.) по своему характеру. Давайте подождем чуть-чуть", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обладают ли переговоры по Украине в ОАЭ преемственностью с переговорами, которые проходили в 2025 году в Стамбуле.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Киев не готов к серьезным переговорам о мире, считает экс-аналитик ЦРУ
Вчера, 09:01
 
