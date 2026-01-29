https://ria.ru/20260129/peskov-2071013296.html
Песков заявил, что переговоры в ОАЭ отличаются от встреч в Стамбуле
Песков заявил, что переговоры в ОАЭ отличаются от встреч в Стамбуле - РИА Новости, 29.01.2026
Песков заявил, что переговоры в ОАЭ отличаются от встреч в Стамбуле
Переговоры по Украине в Объединенных Арабских Эмиратах другие по характеру, чем встречи в столице Турции Стамбуле в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:37:00+03:00
2026-01-29T15:37:00+03:00
2026-01-29T15:43:00+03:00
стамбул
оаэ
в мире
украина
дмитрий песков
турция
стамбул
оаэ
украина
турция
Песков заявил, что переговоры в ОАЭ отличаются от встреч в Стамбуле
