Песков прокомментировал возможность участия ФРГ в переговорах по Украине
Песков прокомментировал возможность участия ФРГ в переговорах по Украине
Речи о посредничестве Германии в ходе переговоров по Украине сейчас не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T13:12:00+03:00
2026-01-29T13:12:00+03:00
2026-01-29T13:12:00+03:00
Песков: речи о посредничестве ФРГ в ходе переговоров по Украине сейчас не идет