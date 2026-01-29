Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможность участия ФРГ в переговорах по Украине - РИА Новости, 29.01.2026
13:12 29.01.2026
Песков прокомментировал возможность участия ФРГ в переговорах по Украине
Песков прокомментировал возможность участия ФРГ в переговорах по Украине
Речи о посредничестве Германии в ходе переговоров по Украине сейчас не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
германия, мирный план сша по украине, дмитрий песков, украина, россия, в мире
Германия, Мирный план США по Украине, Дмитрий Песков, Украина, Россия, В мире
Песков прокомментировал возможность участия ФРГ в переговорах по Украине

Песков: речи о посредничестве ФРГ в ходе переговоров по Украине сейчас не идет

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Речи о посредничестве Германии в ходе переговоров по Украине сейчас не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И, собственно, и сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, проявляла ли Германия попытки подключиться к урегулированию конфликта на Украине.
