Песков оценил уровень отношений между Путиным и президентом ОАЭ - РИА Новости, 29.01.2026
13:11 29.01.2026 (обновлено: 13:26 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/peskov-2070965826.html
Песков оценил уровень отношений между Путиным и президентом ОАЭ
Песков оценил уровень отношений между Путиным и президентом ОАЭ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Доверительный и конструктивный уровень отношений между российским лидером Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном позволяет обсуждать самые сложные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в четверг проведет переговоры с Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
"У них (Путина и Аль Нахайяна - ред.) сложился очень доверительный, конструктивный уровень отношений, личных в том числе, что позволяет обсуждать самые сложные вопросы", - сказал он журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Путин в четверг встретится с президентом ОАЭ
