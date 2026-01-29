Рейтинг@Mail.ru
Россия пока не получала ответа США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2026
13:09 29.01.2026 (обновлено: 13:21 29.01.2026)
Россия пока не получала ответа США на инициативу по ДСНВ, заявил Песков
россия, сша, в мире, москва, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, В мире, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает, ответа от Соединенных Штатов Америки на инициативу России по этому договору еще не был, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем ждать, но срок истекает. Ответа от Соединенных Штатов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, продолжают ли в Кремле ждать ответа от США по вопросу продления ДСНВ.
​Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
27 января, 13:20
 
