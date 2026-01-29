Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, роль Абу-Даби в переговорах по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об отношениях России и ОАЭ

В начале встречи Путин указал на успешное сотрудничество двух стран в экономике и гуманитарной сфере.

« "Эмираты — наш важный торговый партнер в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается". Владимир Путин президент России президент России

Планируется открыть в ОАЭ российский университет под эгидой центра "Сириус". Число туристов, посещающих Эмираты, ежегодно растет. Также есть знаковые инициативы в энергетике, добавил президент.

« "Продвинутый характер носит взаимодействие в сфере технологий и промышленности. Свои сервисы на эмиратском рынке продвигает "Яндекс". Владимир Путин президент России президент России

Аль Нахайян, со своей стороны, заявил, что настроен на укрепление отношений между странами.

О переговорах в Абу-Даби

Путин высоко оценил усилия ОАЭ по урегулированию на Украине и вклад страны в проведение обменов между Москвой и Киевом.

« "Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации". Владимир Путин президент России президент России

В пятницу и субботу там прошли закрытые обсуждения с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Новый раунд переговоров может состояться 1 февраля.

Президент ОАЭ отметил, что Эмираты поддерживают любые усилия для урегулирования конфликтов.

О ситуации на Ближнем Востоке

Российский лидер подчеркнул, что в основу урегулирования конфликта в регионе должно лечь создание Палестины.

« "Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе". Владимир Путин президент России президент России

Путин уточнил, что неоднократно обсуждал с Аль Нахайяном совместные усилия по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, Москва также внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана.