Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
14:31 29.01.2026 (обновлено: 15:24 29.01.2026)
Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, роль Абу-Даби в переговорах по Украине и ситуацию на
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, роль Абу-Даби в переговорах по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об отношениях России и ОАЭ

В начале встречи Путин указал на успешное сотрудничество двух стран в экономике и гуманитарной сфере.
«

"Эмираты — наш важный торговый партнер в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Планируется открыть в ОАЭ российский университет под эгидой центра "Сириус". Число туристов, посещающих Эмираты, ежегодно растет. Также есть знаковые инициативы в энергетике, добавил президент.
«
"Продвинутый характер носит взаимодействие в сфере технологий и промышленности. Свои сервисы на эмиратском рынке продвигает "Яндекс".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Аль Нахайян, со своей стороны, заявил, что настроен на укрепление отношений между странами.

О переговорах в Абу-Даби

Путин высоко оценил усилия ОАЭ по урегулированию на Украине и вклад страны в проведение обменов между Москвой и Киевом.
«
"Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

В пятницу и субботу там прошли закрытые обсуждения с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Новый раунд переговоров может состояться 1 февраля.

Президент ОАЭ отметил, что Эмираты поддерживают любые усилия для урегулирования конфликтов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США резко высказались о новых регионах России после переговоров в ОАЭ
27 января, 04:51

О ситуации на Ближнем Востоке

Российский лидер подчеркнул, что в основу урегулирования конфликта в регионе должно лечь создание Палестины.
«

"Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Путин уточнил, что неоднократно обсуждал с Аль Нахайяном совместные усилия по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, Москва также внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана.
Президент России предложил коллеге после переговоров поговорить с глазу на глаз.
Путин о восстановлении сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Путин обсудил с президентом Палестины урегулирование на Ближнем Востоке
22 января, 13:24
 
