Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 29.01.2026
Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, роль Абу-Даби в переговорах по Украине и ситуацию на РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:31:00+03:00
2026-01-29T14:31:00+03:00
2026-01-29T15:24:00+03:00
Президент ОАЭ об укреплении отношений между странами
Кроме того, он отметил, что Абу-Даби поддерживает любые усилия для политико-дипломатического решения конфликтов.
2026-01-29T14:31
Путин и президент ОАЭ обсудили двустороннее сотрудничество
Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили развитие отношений двух стран
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян обсудили в Кремле двустороннее сотрудничество, роль Абу-Даби в переговорах по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Об отношениях России и ОАЭ
В начале встречи Путин указал на успешное сотрудничество двух стран в экономике и гуманитарной сфере.
«
"Эмираты — наш важный торговый партнер в арабском мире. Двусторонний товарооборот уверенно растет и развивается".
Владимир Путин
президент России
Планируется открыть в ОАЭ российский университет под эгидой центра "Сириус". Число туристов, посещающих Эмираты, ежегодно растет. Также есть знаковые инициативы в энергетике, добавил президент.
«
"Продвинутый характер носит взаимодействие в сфере технологий и промышленности. Свои сервисы на эмиратском рынке продвигает "Яндекс".
Владимир Путин
президент России
Аль Нахайян, со своей стороны, заявил, что настроен на укрепление отношений между странами.
Путин высоко оценил усилия ОАЭ по урегулированию на Украине и вклад страны в проведение обменов между Москвой и Киевом.
«
"Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации".
Владимир Путин
президент России
В пятницу и субботу там прошли закрытые обсуждения с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны затронули нерешенные вопросы мирного плана США. Новый раунд переговоров может состояться 1 февраля.
Президент ОАЭ отметил, что Эмираты поддерживают любые усилия для урегулирования конфликтов.
О ситуации на Ближнем Востоке
Российский лидер подчеркнул, что в основу урегулирования конфликта в регионе должно лечь создание Палестины.
«
"Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе".
Владимир Путин
президент России
Путин уточнил, что неоднократно обсуждал с Аль Нахайяном совместные усилия по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. По его словам, Москва также внимательно следит за ситуацией вокруг Ирана.
Президент России предложил коллеге после переговоров поговорить с глазу на глаз.